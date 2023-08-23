Победители конкурса «Россия – взгляд в будущее» 2022 года рассказали об участии в проекте

Осталось 10 дней до конца приема заявок на конкурс проектов, посвященных региональным трендам, «Россия – взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК). Отправить свою работу можно до 31 августа 2023 г. включительно (мск) через платформу https://script.moviestart.ru/competition/single/102

Призовой фонд, как и в прошлом году, составил 150 млн рублей, половина которого будет направлена на производство киноальманахов, а вторая половина – для создания короткометражных фильмов.

По итогам 2022 года победителями стали 60 кинопроектов, многие из которых в данный момент проживают бурную фестивальную жизнь.

Авторы фильмов-победителей прокомментировали своё участие в конкурсе и пояснили его значение для современной документалистики. Приводим цитаты некоторых из них.

Андрей Богатырев, «Дом в моей голове»:

– Конкурс «Россия – взгляд в будущее» дает возможность заглянуть в нашу страну, найти какие-то образы, интересных людей, истории, рассказать эти истории и более объёмно понимать время и культуру народов России на данный момент времени. Это очень интересный проект, я обязательно буду подаваться на конкурс и дальше сотрудничать с ФПРК, огромное вам спасибо!

Валентина Коровникова, «Чудомобиль»:



– Для меня это уникальный проект, дающий возможности раскрыть истории удивительных людей и показать интереснейшие места нашей большой страны глазами талантливых режиссеров. Мне также посчастливилось принять участие в Лаборатории ProCut, организованной ФПРК осенью прошлого года, и посмотреть проекты победителей. Каждый из них самобытен и интересен. И если бы не конкурс, то возможно, многие режиссеры так и не смогли рассказать свои истории.

Я планирую податься в этом году, это будет документальная сказка. Звучит парадоксально, но сама история будет сниматься в самое сказочное время года, а героем истории станут необычные сани Деда Мороза, запряженные светящимися оленями, сконструированные из уже знакомого нам по проекту «Чудомобиль» ВАЗ-2106.

Андрей Огородников, «Евсеев: признание ценою в жизнь»:



– Это был первый опыт участия в подобных проектах, и конкурс «Россия – взгляд в будущее» позволил не только снять фильм, но и реализовать его таким, которым он задумывался с момента заявки. Доверие продюсеров Фонда и оперативная поддержка предоставили творческую свободу и дали практический опыт, который позволит в дальнейшем участвовать в новых проектах ФПРК. «Россия – взгляд в будущее» – это уникальный проект, который помимо создания самого фильма помогает авторам дистрибьютировать его на кинофестивали и кинофорумы. Я считаю, это отличный конкурс с равными возможностями как для начинающих кинематографистов, так и состоявшихся специалистов.

Дмитрий Семибратов, «Профессор Гиберт»:

– Хотелось бы избежать пафосных фраз, но конкурс ФПРК показал главное достояние России – наш народ. Независимые авторы подали заявки на совершенно разные темы, а получилось, что мы в итоге думаем и говорим об одном. Каждый фильм – это Россия в миниатюре, со своими трудностями, испытаниями, преодолениями и всегда глубоким и неповторимым героем. В этом году наша студия «Хронос» несомненно примет участие в конкурсе ФПРК, где представит свой взгляд на Россию будущего.

Дарья Хренова, «На границе»:

– Лично для меня актуальным остается внутренний вопрос об исторической памяти. Будут ли те же памятники Великой Отечественной войны и героизм предков иметь прежнюю ценность, или всё это уже исказил и переиначил ход времени? Тот факт, что проект «На границе» о борьбе за памятник в Мурманской области победил в конкурсе «Россия – взгляд в будущее», придал уверенности, что базовые темы никуда не исчезли. Организаторам конкурса большой респект и благодарность от участников, которые в большей части были от регионов, что также плюс этого конкурса.

Напомним, что конкурс «Россия – взгляд в будущее» стал первым проектом ФПРК, учрежденного Союзом кинематографистов России в начале 2022 года. В рамках новой заявочной кампании принимаются заявки от государственных и коммерческих организаций, действующих на территории РФ.

Приоритетные направления конкурсного отбора в 2023 году:

Архитектура городской жизни и туристический потенциал регионов;

Гражданский патриотизм и военная доблесть;

Инженерия настоящего и будущего: как наука становится реальностью;

Искусство и культура в жизни регионов большой страны;

Созидательный труд в жизни современной молодежи: волонтеры и стартаперы;

Сохранение исторического наследия регионов России;

Традиционные ценности страны: жизнь и достоинство, семья и нравственность, милосердие и справедливость;

Хроники промышленного освоения и социального развития Арктики и Дальнего Востока.

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