Победители конкурса VERKLOV.ДОМ представили работы на маркете «Жить красиво»

Победители открытого конкурса мастеров хендмейд от VERKLOV.ДОМ показали свои работы на маркете «Жить красиво», проходящем в Москве. На стенде бренда представлены изделия ручной работы, которые объединяют эстетику и функциональность современного интерьера.

Татьяна Акулич продемонстрировала коллекцию интерьерного вязания. Мягкие формы, натуральные материалы и продуманная пластика превращают обычные предметы в арт-объекты, создавая ощущение тепла и визуального комфорта.

Сандерс Хейли Кэтрин представила фарфор, выполненный в традициях голландской мануфактуры Koninklijke Porceleyne Fles. Белоснежные изделия с кобальтовой росписью и флористическими мотивами сочетает классическое мастерство и современный интерьерный дизайн.

Семейная мануфактура МАРНОТИ привезла две коллекции: «Скифская керамика» с декоративными элементами из золота, рубинов и жемчуга и «Родное Гнездо», посвящённую дому и семье. Центральный мотив коллекции — сердце, а цветовая гамма и формы создают ощущение уюта и гармонии.

Маркет «Жить красиво» поддерживает авторское ремесло и популяризирует ручную работу в современном интерьере, объединяя мастеров и ценителей качественного дизайна.