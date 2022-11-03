Победителями конкурса «Подмосковные узоры» стали представители 9 городских округов Московской области

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22 юных представителя библиотечных творческих студий из 9 городских округов стали победителями конкурса «Подмосковные узоры».

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России Московская губернская универсальная библиотека провела конкурс детского художественного творчества среди библиотечных художественных студий и кружков «Подмосковные узоры».

В конкурсе было три номинации: «Художественная студия при библиотеке», а также разделенные на три возрастные категории (6–9 лет, 10–12 лет, 13–17 лет) «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство».

Работы принимались в течение шести месяцев – с марта по сентябрь. В итоге в конкурсе приняли участие более 200 детей из 85 художественных студий и кружков при библиотеках 38 городских округов.

Сегодня на сайте Московской губернской библиотеки объявлены имена победителей.

Специальным дипломом вне конкурса «За поддержание традиций народного творчества» награждены Кристина и Стефания Стрельниковы из студии «Расписные сказки» городского округа Красногорск.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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