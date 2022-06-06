Победителю проекта «Университет 8 кленов» вручили сертификат на покупку квартиры в миниполисе 8 Кленов.

Победителем просветительского проекта «Университет 8 кленов» стала жительница столицы Абрикосова Ольга, увлекающаяся живописью, дизайном интерьера, фотографией и старинными ёлочными игрушками. Она лучше всех выполнила все конкурсные задания проекта и получила главный приз от компании «Сити-XXI век» — квартиру в миниполисе 8 Кленов. Награждение победителей и участников состоялось 30 мая в музейно-выставочном центре «Путевой дворец».





Второе место по итогам презентации конкурсных заданий завоевал Головач Eвгений, чью идею, связанную с туризмом и образованием, отметили на защите дипломных работ. Все участники мероприятия получили памятные подарки и сертификаты от организатора проекта.





«Университет 8 кленов» — это второй просветительский проект девелоперской группы «Сити-XXI век» после творческого конкурса «Дивный день», финалистка которого получила студию для творчества в миниполисе Дивное. Проект разработан компанией с ведущими историками страны с целью доступности эксклюзивного познавательного контента и привлечения внимания аудитории к девелоперскому проекту миниполис 8 Клёнов.





Участие в проекте приняли мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Программа обучения включала в себя полный спектр знаний и прикладных дисциплин XIX века: историю искусств, экономику, историю меценатства и благотворительности. Из практических дисциплин были представлены: верховая езда, фехтование, живопись, танцы, столовый этикет. В завершение проекта для участников был организован выпускной вечер в антураже XIX века, на котором каждый выпускник продемонстрировал полученные навыки и знания.



Подмосковный проект бизнес-класса миниполис 8 Клёнов – уютный малоэтажный квартал в стиле неоклассицизма состоит из четырёх корпусов, «раскрывающихся» на городской парк. Архитектура сочетает все преимущества комфортного современного городского жилья уровня бизнес-класса: камерная застройка, сквозные подъезды на уровне земли, подземный паркинг, современные финские лифты и большие окна.

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