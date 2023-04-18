Почему Филипп Киркоров решил сменить имидж (эксклюзив!)

Эксклюзивный репортаж с сибирских гастролей Филиппа Киркорова! Что за деликатесы певец пробовал в местных ресторанах? Как чуть не пострадал на спортивной арене? Почему Киркоров решил в очередной раз сменить имидж? Из-за чего он боится своего пластического хирурга? И какие памятные места Филипп показал нашей программе?
Раннее апрельское утро. Аэропорт Красноярска полон журналистов. Все встречают короля российской эстрады. Стильный черно-белый пуховик, модная брендовая толстовка. Идеальная укладка, сияющий взгляд. Певец в хорошем настроении. Как будто и не было ночного перелета. Он улыбается и вспоминает, как приезжал сюда 35 лет назад
«Тогда был молодой, юный, кучерявый, с другим цветом волос и глаз», - улыбается артист.
Филипп в предвкушении встречи со зрителями. Но еще больше он мечтает отведать местную кухню. С грустью вздыхает: от традиционных пельменей в этот раз придется отказаться - бережет фигуру.
«Я не хочу снова превратиться в поющий пельмень, поэтому я воздержусь от пельменей. А вот рыбку! Говорят, тут строганина еще отличная», - делится фуд – планами певец.
После недавней пластики Филипп обрел тело мечты. И теперь сидит на строгой диете. Хирург Тимур Хайдаров контролирует каждый прием пищи знаменитого пациента, которому все ограничения даются с большим трудом.
«Душа захотела вернуться к газированному напитку черного цвета. И он как почувствовал: а что мы делаем? Я врать-то не умею, говорю, отдыхаю. А как мы отдыхаем? Что мы едим, что мы пьем, то что нельзя? Ну я говорю, я не могу врать, признаюсь», - расстраивается Филипп.
Перед гастрольным туром Киркоров обещал врачу держать себя в руках. Но в Красноярске не смог отказать в удовольствии попробовать деликатесы. Прямо из аэропорта он отправляется в ресторан, где для него уже накрыт шикарный стол. Филипп с наслаждением ест тартар из оленины и разные виды строганины, закусывает все это чебуреками. Кажется, диета под угрозой срыва!
«Ой, это вообще вкуснятина такая. За соус меня Тимур прибьет вообще», - смеется король.
Но певец говорит, что заслужил послабление. И тянется за еще одним чебуреком.
«После последнего этапа наших преображений и месячного мучения я имею право на сегодняшний день греха, как говорит мой диетолог», - оправдывается Филипп.
Правда, от десерта Киркоров все-таки отказывается. Боится гнева хирурга.
«Ты хочешь, чтобы меня Тимур подвесил за одно место? Подснежник с черносливом, орехом, с фермерской сметаной, лимонным желе, с меренгой и белым шоколадом. Да вы что?» - устоял перед соблазном певец.
После такого сытного обеда очень хочется отдохнуть. Но артист обещал встретиться со спортсменами. Поэтому, несмотря на усталость, едет играть в керлинг. Но перед этим успевает переодеться в футболку, ветровку и кепку.
«Я сейчас перед керлингом так хорошо покушал, меня так хорошо накормили здесь! Говорю: «Ну какой керлинг? В койку и все». Тем более, время у вас другое, тут плюс пять часов. Но олимпийцы ждут, когда я еще керлинг попробую», - отправляется на встречу со спортсменами Киркоров.
Певец смело берет в руки клюшку и выходит на лёд. Первая попытка оказалась неудачной.
Но после небольшой тренировки уже запускал камень как настоящий спортсмен! Артист остался доволен игрой. Признался, что усталость как рукой сняло. Зарядился энергией и спать расхотелось.
На следующий день Филипп решил вспомнить молодость и прогуляться по Дивногорску. Артиста тут же окружили прохожие! Люди с любопытством разглядывали певца. А кто-то даже усомнился, что перед ними правда сам Киркоров!
Филипп также посетил дом, в котором когда-то жил вместе с Аллой Пугачевой. С тех пор здесь почти ничего не изменилось.
«Тут висели такие штуки деревянные, и она им нарисовала глаза. А, вот они! До сих пор это есть. Смотрите. Это следы ее творчества. Она тут разрисовала», - поделился воспоминаниями певец.
Это рояль, на котором он играл для Аллы. Тогда еще они были просто коллегами. Но, по словам артиста, именно здесь рабочие отношения переросли в нечто большее.
«Зарождалось, наверное, все-таки все здесь, да, в Дивногорске. Но в нее было невозможно не влюбиться. Послушайте, это 1988 год, значит, ей 39 лет. Роскошная, красивая женщина, популярнейшая певица. И я такой, мне 18 или сколько там, 20. Ой, ладно», - рассказал Киркоров.
Артист признаётся, что с удовольствием бы гулял по знаковым местам весь день. Но больше нельзя предаваться ностальгии. Надо срочно ехать переодеваться к вечернему выступлению.
Тем временем, в концертном зале уже собираются поклонницы. За кулисами Филипп и его команда готовятся к выходу.
В гримерке фрукты, мясные нарезки, вода и кофе. По словам Киркорова, несмотря на скандальную репутацию, у него скромные запросы.
«По бытовому райдеру - машина. Чтобы комфортная машина была, чтобы чистенько было. Главное - чистота. Я очень брезгливый, я очень такой чистоплюй», - признался певец.
До выхода на сцену остаются считанные минуты. Белоснежные брюки, золотой пиджак. Помощники подают последний штрих – роскошную накидку из перьев. Образ завершен!
«Интересно, пришли-не пришли. Я вечно задаю себе этот вопрос именно за минуту до выхода на сцену. Ну-ка, глянем, пришел народ к нам или нет?» - сказал артист.
В зале – аншлаг. Филипп эффектно появляется прямо рядом с удивленными зрителями.
Одна из поклонниц так вошла в раж, что расцеловала артиста. Он в долгу не остался. Дама кричит от восторга!
После концерта уставший, но очень довольный певец едет в гостиницу собирать чемоданы. Завтра у него перелет в другой город.
Утром съемочную группу программы «Светской хроники» ждал сюрприз. Филипп Киркоров предстал в новом образе: душа внезапно потребовала перемен.
«После города, с которым связан определенный этап моей жизни, который называется «Начало», почему бы не продолжить восхождение к олимпу (хотя куда уж выше), что-то изменив в себе?» - считает исполнитель.
Обновленный артист полетел в новую точку своего маршрута – в Новосибирск. Как встретил Филиппа этот город и куда Киркорову посоветовал сходить его друг Дава – мы расскажем в следующую пятницу. А также покажем секретный способ перевозки звездного гардероба и самый дорогой экземпляр из коллекции певца. Не пропустите!
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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