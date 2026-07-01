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Почти 4 тысячи горожан стали участниками проекта «Молодежный избирательный клуб» на «Городе идей»

By: T1

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Фото: Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы

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На крауд-платформе «Город идей» завершена проектная работа по развитию Молодежного избирательного клуба столицы. В рамках инициативы жителями Москвы были представлены предложения, касающиеся форматов мероприятий, контент-стратегии в социальных сетях, а также концепции ежегодного форума объединения.

Как сообщила заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Марина Прозорова, в проекте приняли участие порядка 4 тыс. человек. По итогам экспертной оценки и последующего голосования горожан было отобрано 55 инициатив, одобренных к практической реализации. С полным перечнем решений можно ознакомиться на платформе «Город идей».

В числе наиболее востребованных предложений — создание электронного сервиса с актуальными вопросами избирательного права, снабженными краткими разъяснениями и гиперссылками на профильные источники для углубленного изучения. Также поступила рекомендация организовать образовательные экскурсии для школьников и студентов в Московскую городскую избирательную комиссию.

Для ежегодного форума Молодежного избирательного клуба участниками предложено оборудовать мультимедийную выставку с информационными материалами по истории электоральной системы России. В целях популяризации избирательного процесса горожане высказали пожелание о регулярной публикации тематических видеороликов в социальных сетях, а также о разработке официального сайта клуба.

Кроме того, в ходе проекта на платформе «Город идей» были организованы тематические дискуссии, в рамках которых пользователи оставили свыше 7,7 тыс. комментариев. Среди обсуждавшихся вопросов — создание маскота клуба, приоритетные темы для информационного освещения, а также учреждение ежегодной премии, направленной на повышение мотивации молодежи к участию в деятельности объединения.

Молодежный избирательный клуб Москвы является образовательной площадкой для школьников и студентов, интересующихся электоральной системой Российской Федерации. Для участников проводятся лекции, деловые игры, форумы, мастер-классы и встречи с экспертами. На сегодняшний день мероприятия клуба объединили более 10 тыс. человек, свыше 1 тыс. участников прошли обучение и привлекались в качестве наблюдателей на выборах различных уровней.

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