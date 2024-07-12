Почти треть россиян слушает на шашлыках рок

Любимыми музыкальными жанрами россиян для отдыха «на шашлыках» стали поп и рок-музыка. А среди популярных исполнителей оказались группа «Король и Шут», Григорий Лепс и Леонид Агутин. Об этом узнал HiFi-стриминг Звук в новом исследовании музыкальных предпочтений.

Как и с кем россияне жарят шашлыки

Работа — работой, а шашлыки по расписанию. Так считают 19% россиян, которые обожают устраивать барбекю 3-4 раза в месяц. 23% опрошенных делают это 1-2 раза в месяц. Однако подавляющее большинство (45%) выбирается на шашлыки только один раз в месяц (и даже реже). Ещё 13% россиян оказались к такому типу отдыха равнодушны.

При этом чаще всего «шашлычные выходные» проходят с семьей — так ответили 51% опрошенных. С друзьями собираются у мангала только 28% россиян. С коллегами по работе — 11%. Тех, кому не принципиально, с кем провести время на природе, оказалось почти 10%.

Что слушают «на шашлыках»

37% россиян считают музыку обязательным атрибутом летнего отдыха.

Большинство (46%) предпочитают включать «на шашлыках» радио, 33% — собственный плейлист. 16% респондентов напротив заявили, что им не нужна музыкальная подборка для такого отдыха. Подкасты во время приготовления барбекю выбирают 5% россиян. Звук предлагает совместить приятное с полезным и готовить главное летнее блюдо по рецептам шеф-повара Григория Мосина, которые собраны в стриминге в специальной подборке «Рецепты для мангала».

Кто выбирает подходящие композиции для компании

При составлении плейлиста 20% отдыхающих ориентируются на музыкальные предпочтения друзей, «чтобы всем было комфортно». Однако больше половины (55%) россиян ставят музыку на природе «по настроению». Тематическими подборками на разных музыкальных сервисах пользуются 15% опрошенных. 10% респондентов сказали, что у них уже есть готовый список лучших песен. А послушать любимые треки можно в Звуке — единственном стриминге с HiFi-качеством на рынке. Оно сохраняет все нюансы звучания, а также вызывает радость от прослушивания и наименьшую утомляемость по сравнению с прослушиванием в MP3.

Любимым «шашлычным» жанром 56% россиян назвали поп-музыку, 28% респондентов выбрали рок. Жанр электроники предпочитают включать 18% опрошенных. Менее популярными жанрами оказались хип-хоп и рэп (16%) и шансон (15%). Совсем редко звучит на отдыхе классика (6%), джаз (5%), фолк (4,8%), альтернативная музыка (4,7%), металл (3,9%) и инди (3,8%).

Какие исполнители попадают в музыкальные подборки

38% россиян не смогли назвать любимого певца для похода на шашлыки. Слушать разных исполнителей предпочитают 16% респондентов. При этом около 9% опрошенных отметили, что Леонид Агутин «удивительным образом всегда оказывается в плейлистах».

Среди популярных артистов, которых россияне слушают во время летних посиделок, оказались: Anna Asti (среди ответов песня «По барам»), Михаил Круг и Александр Розенбаум, группы «Кино», «Руки Вверх», «Король и шут» (например, песни «Кукла колдуна») и «Нэнси».