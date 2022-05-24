Почтовые стикеры: как можно выразить чувства без слов

Все пользователи смартфонов хорошо знают стикер-паки. Благодаря этим картинкам можно без слов выражать свои чувства и эмоции. Специально для акции «Ночь в музее» с московским Музеем космонавтики Почта России разработала и выпустила набор ярких стикеров на космическую тему. Герои наклеек из космоса передают «пламенный привет», поздравляют и «обнимают от Луны и обратно». Посетители музея могли выбрать один из десяти готовых рисунков.

Стикеры легко и крепко клеятся на обратную сторону открытки, поэтому хорошо переносят почтовую пересылку. Больше всего тематические наклейки нравятся детям – им не всегда просто выразить словами свои впечатления.

«Для нас выпуск стикер-паков — это чистой воды эксперимент. И сейчас могу уверенно сказать: он удался. Стикеры уже давно используют в своей переписке посткроссеры, поэтому мы и решили выпустить специальные космическо-почтовые наклейки. Не было сомнений, что они понравятся детям, но их с удовольствием брали и взрослые люди, которые хотели отправить открытку своим друзьям, но не были готовы писать банальности», — говорит Алиса Перемолотова, руководитель направления организации мероприятий макрорегиона Москва Почты России.

Всего посетители московского Музея космонавтики отправили 1 500 почтовых карточек. Большая часть из них — с наклеенными космическими стикерами.

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