Почувствовать себя «человеком из мира тишины»

22 и 23 сентября во Всемирную неделю глухих в Российской государственной библиотеке для молодёжи будет представлена двухдневная программа проекта «Открывая мир тишины», приуроченная к Международному дню жестовых языков.

Все желающие без ограничений смогут стать участниками событий, миссия которых – напомнить о роли жестовых языков в жизни людей с инвалидностью по слуху и показать, насколько многогранен мир в своём культурном и языковом многообразии.

Лекции, дискуссии, мастер-классы, презентации книжных новинок и кинопоказы позволят расширить свои знания о проблемах слабослышащих и глухих людей, усвоить современные правила общения и практические навыки на жестовых языках, которые остаются главным инструментом в знании, развитии и профессиональном самоопределении для многих.

«С помощью жестовой коммуникации познание и развитие для глухих и слабослышащих людей становится более понятным и естественным, а жизнь по-настоящему безграничной, – рассказывает Юлия Наумова, руководитель Лаборатории инклюзивных и социальных практик РГБМ. Мероприятия проекта «Открывая мир тишины» дадут возможность каждому познакомиться с новым языком и культурой общения, узнать о жестовом пении и театре без слов, о новых вызовах и технологиях».

В экспертном пуле проекта – специалисты, на практике применяющие жестовый язык, понимающие особенности культуры общения глухих и слабослышащих людей, которые часто говорят о своём сообществе как о «субкультуре». Как себя идентифицируют, как взаимодействуют между собой и с миром представители этого сообщества, расскажет лектор Валентина Камнева, заведующая лабораторией русского жестового языка РГСУ.

Cерия мастер-классов «Мир жестовых языков – без границ» станет для участников опытом погружения в необычную среду, даст возможность взглянуть изнутри на то, что ощущает человек из мира тишины, общаясь мимикой и жестами, а также с помощью альтернативных способов коммуникации. Мастер-классы помогут освоить базовые жесты, научиться дактилировать своё имя и применять правила комфортной коммуникации с людьми с инвалидностью.

В рамках программы состоится презентация книжных новинок и словаря русского жестового языка, которые представит Людмила Жадан, педагог-филолог и руководитель Клуба русского языка для глухих и слабослышащих

В завершение программы сквозь призму короткометражных документальных фильмов – участников Международного инклюзивного кинофестиваля «Кино без барьеров» – посетители обсудят различные аспекты жизни людей с инвалидностью и поговорят об их стремлениях, переживаниях, успехах и падениях и, конечно, о дружбе и любви.

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