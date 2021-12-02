Подарки за рассказ о детской мечте: розыгрыш от Novakid для юных любителей английского

Ведущая европейская онлайн-платформа английского языка для детей Novakid в преддверии Нового года предложила подрастающему поколению поделиться своими мечтами. Авторы лучших рассказов получат гаджеты Apple или годовую подписку на уроки английского языка.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 15 лет. С 1 декабря по 19 декабря их ждет бесплатный пробный урок английского в Novakid. Для родителей юных мечтателей это станет отличной возможностью познакомиться с авторской методикой обучения, разработанной онлайн-платформой. Занятия здесь проводят учителя-носители языка, что обеспечивает ученикам полное погружение в языковую среду. А благодаря игровым элементам в обучающей программе, дети проще усваивают новые знания и сохраняют мотивацию к учебе.

После прохождения урока детям и их родителям предложат поделиться мечтой ребенка в социальных сетях, и рассказать, как английский поможет на пути к ее достижению. Рассказ можно оформить как в формате поста, так и видеоролика с хештегами #Novakid и #Novakid_dream.

Самые яркие и «английские» мечты выберут основатели Novakid Максим Азаров и Дмитрий Малин. Подведение итогов конкурса и розыгрыш призов состоится 24 декабря. Победители получат гаджеты от Apple для успешной учебы или годовая подписка на занятия английским в Novakid.

Отправиться в кругосветное путешествие, научиться управлять самолетом или стать популярными блогером – детские мечты не знают слов «нельзя» или «невозможно». Но какой бы смелой и невероятной ни была мечта ребенка, на пути к ее достижению всегда пригодится знание английского языка.

«В Novakid не понаслышке знают, как сложно переоценить значение знания английского в современном мире. Это главный язык международного общения и ключ к успешному будущему для каждого ребенка. Ключ к получению образования в ведущих вузах мира, карьере в международных компаниях и путешествиям без границ и языковых барьеров. Мы уверены, что эта акция позволит детям и их родителям лучше познакомиться с теми преимуществами, которые дает знание английского. И, конечно же, мотивирует на изучение языка в дальнейшем», — комментирует основатель Novakid Максим Азаров.

Принять участие: http://dreambig.novakidschool.com .

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