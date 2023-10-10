Рубин — один из самых восхитительных драгоценных самоцветов. Яркая красная окраска и блеск придают ему особый шарм и привлекательность. Неудивительно, что серьги с рубином из золота возглавляют виш-листы многих стильных леди.

Однако покупая комплект украшений с рубином, важно знать, какие нюансы учитывать, чтобы сделать правильный выбор.

1. Оцените ваш бюджет и цели

Прежде всего, определитесь с бюджетом. Рубины могут быть довольно дорогими, но существуют варианты на любой кошелек.

Оцените, для чего вам нужен комплект украшений с рубином: это будет арсенал для особого случая или вы ищете что-то классическое на каждый день? Понимание целей поможет вам сделать более осознанный выбор. Например, на повседневку лучше выбирать небольшие сережки и колечко в лаконичном стиле. А для вечерних выходов — более эффектные.

2. Подберите оттенок рубина

Рубины могут варьироваться по оттенку: от светло-малинового до ярко-красного. Выберите вариант, который лучше всего сочетается с вашим тоном кожи и личным стилем.

Девушки с контрастной внешностью (белокожие брюнетки, например) могут себе позволить комплект с рубинами максимально насыщенной красной окраски, обрамленные желтым золотом. А блондинкам традиционного славянского типажа лучше выбирать более светлые камни в серебре или белом золоте.

3. Размер камня

Размер камня напрямую связан с возрастом владелицы комплекта:

Для более зрелых женщин подходят массивные изделия с крупными рубинами, которые добавляют статусности и элегантности.

Молодым лучше выбирать модели с небольшими самоцветами. Крупные камни могут быть уместны, если это часть вечернего образа. В повседневной жизни на вчерашней студентке такие аксессуары могут выглядеть вызывающе.

4. Оправа

Оправа для рубина должна соответствовать его красоте и блеску. Обычно в комплектах используется белое, желтое или красное золото, а в элитных моделях — платина. Сейчас модно сочетать разные материалы и виды камней в одном изделии, но это требует продуманности, чтобы избежать переизбытка деталей.

5. Стиль

Украшения с рубином выпускаются в разных стилевых решениях. Но комплекты тем и хороши, что все входящие в них предметы идеально сочетаются друг с другом. Это «безопасная» комбинация, которая точно смотрится гармонично. Так, надевая золотое кольцо с рубином и сережки из одного комплекта, нет риска переборщить, как это может произойти при выборе отдельных украшений.

Надевайте комплект и смело идите куда угодно — будете неотразимы. Остается только выбрать, какой стиль вам ближе: классика, винтаж, геометрия, минимализм, а может фэшн?

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