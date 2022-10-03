Поддержка сельского хлебопечения России поможет развитию частного предпринимательства

Об этом президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил 29 сентября на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому Форуму сельских пекарей.

В мероприятии также приняли участие о.и. проректора по науке РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, д.с.х. наук, доцент Иван Свинарев и заместитель председателя Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Сергей Харахашян.

На встрече были подняты вопросы о качестве и цене хлеба в современной России, о том есть ли будущее у крупных хлебозаводов или оно за малым и средним бизнесом, а также о санкциях запада, которые не помешали работе хлебопеков благодаря импортозамещению.

Представитель Тимирязевской академии рассказал, что на самом деле проблема обеспечения населения хлебом на селе стоит остро, так как молодежь, получив специальность, необходимую в хлебном деле, не хочет возвращаться домой, предпочитая оставаться в городах. Однако совместная работа с Российским союзом сельской молодежи и Российской Гильдией пекарей и кондитеров поможет в этом вопросе. Эти и другие задачи развития сельского хлебопечения обсудят подробно на Пленарном заседании форума.

— В России действительно есть проблема с доставкой свежего хлеба в села и деревни, где нет своих пекарен. Поэтому так важно, чтобы в каждом населенном пункте было свое хлебное производство. Однако люди, живущие в глубинке, не знают, что могут сами выгодно заниматься хлебным бизнесом. К тому же не у всех есть для этого необходимое образование. Конечно, есть те, кому талант и навыки печь хлеб достался от предков, но таких самородков единицы. Для сельского жителя не всегда есть возможность несколько лет учиться, чтобы закончить ссуз или вуз по пищевой специальности, поэтому краткосрочные курсы при нашей Школе пекарей на ВДНХ для них отличный выход. К тому же мы можем научиться не только печь хлеб, но и рассказать как вести бизнес грамотно, — добавил президент РОСПиК Юрий Кацнельсон.

Напомним, что Форум сельских пекарей России состоится в Москве 11-13 октября 2022 года. На ВДНХ в павильоне №40 «Школа пекарей» пройдет Всероссийский Кубок сельских пекарей и Третий Всероссийский Фестиваль «Пряник – визитная карточка России». Пленарное заседание, в рамках которой будут подняты вопросы о проблемах и перспективах развития сельского хлебопечения, ждет участников в Тимирязевской академии.

Организаторами мероприятия выступают Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российская Гильдия пекарей и кондитеров. Поддержку оказывают Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ, Российская и Московская торгово-промышленные палаты, Центросоюз РФ, Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, Российский Союз Сельской Молодежи.

В форуме примут участие специалисты из Нижегородской, Оренбургской, Новосибирской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Чувашской Республики, Татарстана, Башкортостана, Крыма и др.

Мероприятие проводится с целью повышения профессионального мастерства, обмена опытом, поиска и поддержки наиболее талантливых пекарей и возрождения культуры, навыков и традиций хлебопечения, продвижения хлебной продукции. Развитие сельского хлебопечения отвечает целям и задачам Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Работа в этом направлении позволит сохранить количество сельских поселений и обеспечит местное население свежей и разнообразной хлебобулочной продукцией.

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