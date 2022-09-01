Подключение интернета в деревне

Одним из главных вопросов, которые возникает у людей, планирующих пожить вдалеке от городской суеты — как подключить интернет в деревне. Еще десять лет назад полноценное наладить онлайн-соединение не представлялось возможным, скорости трафика хватало только на то, чтобы посмотреть почту и почитать новости. Сегодня интернет для деревни можно организовать несколькими способами — от установки спутника до использования мобильной связи. Последний вариант наиболее востребован при условии, что в населенном пункте есть сеть сотового оператора.

Интересные факты про всемирную сеть

Сегодня люди настолько привыкли к интернету, что невозможно представить, что когда-то глобальной паутины не существовало. Современная пользовательская аудитория насчитывает более 3,5 миллиарда человек и количество постоянно увеличивается.

Учитывая, какое важное место интернет занимает в жизни современного человека, неплохо знать некоторые факты про всемирную сеть:

Ежедневно самый популярный поисковик Google обрабатывает порядка 6 млрд запросов. Азиатские страны — лидеры по числу интернет-пользователей (более 1.8 млрд человек). В КНР и Южной Корее стоимость трафика одна из самых дешевых в мире. Такая доступность онлайн-ресурсов часто приводит к зависимости от виртуального мира, которая лечится в специализированных клиниках. Больше всего расстройству подвержены молодые люди возрастом от 15 до 35 лет. Каждый день хакеры взламывают около 30 тысяч сайтов. Общее число онлайн-ресурсов достигает 2 млрд. За сутки люди отправляют 204 млн электронных писем. 70% всех электронных писем — спам. И это без учета уведомлений, которые отправляются через соцсети и мессенджеры. Совокупный объем энергии, расходуемый интернетом, равен 55 млн лошадиных сил. Такой мощности достаточно для запуска ракеты типа «Восток». 9 миллионов консервативных англичан никогда не выходили онлайн. Общее число населения страны 66 млн. Треть взрослого населения Италии не пользуется интернетом. С каждым годом роботы все активнее заменяют людей в виртуальном пространстве. Сегодня 62% трафика генерируют программы-боты. Первый веб-ресурс был создан в 1991 году и до сих пор функционирует. На сайте info.cern.ch размещаются ссылки, перейдя по которым можно узнать познавательную информацию из истории создания сети.

В отличие от консерваторов англичан и итальянцев, в России количество запросов от взрослого населения, как сделать интернет в деревне, только растет. Учитывая отдаленность некоторых сел от городов, онлайн-подключение — это единственный способ общаться с близкими и быть в курсе событий.

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