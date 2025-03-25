Подлинный фронтовой дневник передали для новой экспозиции Музея Победы

В создании масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая откроется в преддверии 9 Мая в Музее Победы, примет участие Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Йошкар-Олы». Новая грандиозная экспозиция, посвященная воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, будет размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров. В экспозиции представят фронтовую летопись в судьбах красноармейцев. Проект создается при поддержке Департамента культуры г. Москвы.

«Впервые к осуществлению выставочного проекта привлечены музеи из десятков регионов нашей страны. Они примут участие в создании интерактивного комплекса «Реликвии Победы», который станет уникальной частью экспозиции и будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь покажут более 160 экспонатов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев Великой Отечественной войны», — рассказали в Музее Победы.

К участию в создании экспозиции присоединился и Музей истории города Йошкар-Олы — партнер Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». Из фондов культурного учреждения в интерактивный комплекс «Реликвии Победы» передали дневник участника Великой Отечественной войны, кавалериста гвардии старшего лейтенанта Сергея Григорьевича Сысуева. Дневник писался им на отдельных листах. В конце войны, в 1945 году, был переписан автором в трофейный немецкий блокнот. Содержит ежедневные записи событий фронтовой жизни и боевых действий, а также вклеенные фотографии и газетные вырезки.

Сергей Сысуев был мобилизован в Красную армию в августе 1941 года и направлен в новые войска реактивных минометов «Катюш». Первый бой принял в осажденной Одессе в октябре, участвовал в боях на Южном фронте с августа 1941 по июнь 1942 годов старшиной батареи, затем начальником разведки; на Закавказском фронте с июня 1942 по февраль 1943 года начальником разведки; на Северо-Кавказском фронте с февраля по декабрь 1943 года начальником разведки 48-го гвардейского отдельного миномётного дивизиона; с декабря 1943 по май 1945 годов начальником разведки и командиром минометной батареи 43-го гвардейского миномётного полка на 1-м и 2-м Белорусском фронтах.

Всего подлинные раритеты из своих фондов передадут около 70 столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь, а также частные коллекционеры. Все реликвии займут достойное место в интерактивных витринах новой экспозиции Музея Победы и помогут раскрыть природу массового героизма в годы Великой Отечественной войны и покажут вклад каждого региона Российской Федерации и стран СНГ в Победу.

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва