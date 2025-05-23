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Подмосковное сафари Султана Лагучева

editor
By editor
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султан лагучев - михаил гуцериев - подмосковная рыжая львица

Имя Султана Лагучева совсем недавно появилось на российском музыкальном олимпе. Самородок из Карачаево-Черкесии увлёкся музыкой ещё в школе, овладел игрой на гармонике и стал частым гостем на торжествах. Султан получил юридическое образование, но любовь к музыке оказалась сильней.

Популярность исполнителю в 2021 году принесла композиция «Горький вкус». Сейчас её прослушивания в соцсетях приближаются к отметке в миллиард. В 2022 г. артиста удостоили премии «Жара Music Awards», а в 2024 – «Шансон года». Султан Лагучев выпускает цифровые релизы один за другим, карьера исполнителя идёт вверх.

Новая работа – песня на стихи Михаила Гуцериева «Подмосковная рыжая львица». Музыку в колоритном стиле написал Сергей Ревтов, она органично влилась в репертуар артиста.

«Когда я прочёл стихотворение Михаила Гуцериева, передо мной возник образ страстной девушки с огненным взглядом. Мне тут же пришла в голову идея, что песня должна быть с характером: яркая, динамичная, харизматичная. А жанр восточной музыки для этого – самый лучший вариант. Эта песня должна ворваться и извергать вулкан страстей!» – поделился Сергей Ревтов.

В подаче Султана Лагучева героем песни представляется пылкий джигит, который ждёт встречи с любимой. Осенний вечер, подъезд, закрытая дверь. В этой мизансцене кто-то узнает себя, ведь все волнуются перед свиданием. Герой мысленно обращается к избраннице, словно подбадривая себя:

Подмосковная рыжая львица,
Посмотри мне в глаза, улыбнись…

Кто скрывается за образом таинственной хищницы, поясняет сам поэт в ответе на рецензии к стихотворению «Подмосковная рыжая львица» на портале «Стихи.ру». Героиня, по мнению автора, выступает в произведении символом жизнелюбия, поэтому к ней и стремится герой. Кроме того, считает поэт, чтобы полюбить львицу, самому нужно быть львом.

Для песни стихотворение было полностью переработано. Из философского рассуждения оно стало романтической историей с лёгким оттенком юмора. В том, как это написано – жизненный опыт и проницательность поэта.
«Творчество Михаила Сафарбековича несёт очень глубокий смысл. Своим молодым сердцем я понимаю его песни, его стихи. Это очень глубоко и креативно. Интересно, что в бизнесмене, в такой личности столько творческой энергии! Даже в артистической среде немного людей с такой энергией», – говорит Султан Лагучев.

Темперамент, напор, с которой герой песни идёт к своей цели, может показаться избыточным для тех, кто привык взвешивать и сомневаться. Но у настоящей любви нет преград. В романтической игре трудно сказать наверняка, кто охотник, а кто добыча. И пусть финал песни остаётся открытым, хочется верить, что у героев всё будет хорошо.

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