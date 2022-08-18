Подмосковные парки приглашают на масштабную выставку «Открытый город»

20 августа в парках Подмосковья впервые пройдет масштабная выставка «Открытый город», представляющая совместную деятельность муниципалитетов и бизнеса.

Сергиево-Посадский городской округ. В парке «Скитские пруды» гостей ждут презентации проектов, знакомство с организациями, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши товаров и услуг, раздача купонов на скидки, запись в студии. А также на главной сцене парка: мобильный театр сказок спектакль «В мире животных», концертная бригада Центрального офицерского клуба 12 ГУ МО РФ, спектакль «Гном Гномыч и Изюмка» театра «ТриЛика», концертная программа Школы вокала «Sunrise music».

Городской округ Воскресенск. Парк Усадьбы Кривякино приглашает на первый летний фестиваль предпринимателей. Гостей ждут: презентации индивидуальных предпринимателей, агентств и предприятий, встречи с представителями администрации и торгово-промышленной палаты, концертная и анимационная программы, ярмарка, мастер-классы.

Городской округ Подольск. Парк им. В. Талалихина приглашает на городской фестиваль, где будут: мастерская подарков «Милота», продажа изделий ручной работы от мастеров города, мастер-классы по изготовлению свечи из вощины, английский для детей от школы иностранных языков «Еn-Time», маркет «БОЧКА», Dj-сеты, chill-зона, фотосъемка, показательный турнир по лазертагу, квест «Форд Боярд»; танцевальная и игровая программы для детей.



Городской округ Люберцы. В «Наташинском парке» в рамках проекта состоятся: ярмарка-выставка «Город мастеров», театрализованное представление от театра кукол «Радуга», веселые игры с агентством праздников «Марсик-шоу», выступления вокальных коллективов округа, розыгрыши призов и подарков от партнеров мероприятия.

Одинцовский городской округ. В Парке культуры, спорта и отдыха будут представлены: языковые школы, творческие лаборатории, танцевальные студии, центры развития. Также посетителей ждут развлекательная программа для всей семьи, творческие мастер-классы, игры на развитие интеллектуальных способностей, веселый английский, ярмарка мастеров.



Можайский городской округ. В парке «Ривьера» – интерактивные и творческие площадки, ярмарка, ремесленные мастерские, мастер-классы, праздничный концерт и многое другое.

Орехово-Зуевский городской округ. Парк «Дулёвский» приглашает на фарфоровый фестиваль «Агашка». Посетителей ждут ярмарка с русскими угощениями, дегустация фермерских продуктов, лектории, карнавальное шествие Фарфоровой королевы, экскурсия в музей Дулёвского фарфорового завода, церемония бракосочетания «Фарфоровая свадьба», конкурс «Фарфоровая кокетка», мастер-классы художников, концерт.

Городской округ Котельники. В Кузьминском лесопарке пройдет выставка- ярмарка предприятий и организаций города, будут представлены концертная и анимационная программа.

Городской округ Пушкинский. Гости Городского парка культуры и отдыха получат возможность научиться играть на гитаре и попробовать разгадать загадки от иллюзиониста. Дети смогут почувствовать себя настоящими гонщиками со школой «Дивизион юниор». А кто-то, возможно, найдет нового «друга» в приюте для животных «Возьми счастье домой».



Городской округ Солнечногорск. В Городском парке культуры и отдыха развернется выставка-ярмарка, также гостей ждут мастер-классы, кинопоказ под открытым небом, кукольный спектакль, анимационная и концертная программы.

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