Подмосковный хор – победитель Всероссийского хорового фестиваля

Концертный хор мальчиков и юношей «Дубна» (художественный руководитель хора – заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Миронова) стал обладателем Гран-при Всероссийского хорового фестиваля.

В финале конкурса коллектив исполнил «Странное Рождество видевше» Георгия Свиридова, русскую народную песню «Во кузнице» в обработке Михаила Серкова и Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки.

Всероссийский хоровой фестиваль проводится в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В 2021 году фестиваль посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» создана в 1991 году и сегодня насчитывает 500 мальчиков и юношей от 4 до 18 лет. Это единственная в Московской области муниципальная хоровая школа мальчиков, где они не только поют в хоре, но и изучают нотную грамоту, историю музыки, учатся играть на музыкальных инструментах, в инструментальных ансамблях и оркестрах, занимаются вокалом.

На основе многолетнего опыта работы в школе сложилась уникальная система музыкального образования, результаты которой подтверждаются многочисленными достижениями. В репертуаре концертного хора школы русская духовная музыка, произведения русских и зарубежных классиков и современных композиторов, русские народные песни.

Создатель и художественный руководитель хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» – заслуженный работник культуры Российской Федерации России Ольга Миронова. Коллектив неоднократно выезжал с концертами в различные города Московской области, России, был удостоен чести выступать в лучших концертных залах страны: зале им. Чайковского, Государственном Кремлевском дворце, Большом зале консерватории, зале Российской академии музыки им. Гнесиных, Смольном Соборе, концертном зале Капеллы им. Глинки. В дни празднования 850-летия Москвы концертный хор выступал в составе Большого Хорового Собора у стен Храма Христа Спасителя.

Концертный хор, успешно гастролируя по странам Европы (Чехия, Болгария, Австрия, Бельгия, Германия, Голландия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словения, Италия, Франция, Швейцария, Англия), получил международное признание.

Хоровая школа является инициатором и организатором Международного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Звучат мальчишек голоса», Московского областного открытого конкурса хоров мальчиков Подмосковья, Московского областного открытого конкурса вокалистов-мальчиков.

Так, 14 марта 2021 года в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» состоялся VI Московский областной открытый конкурс хоров мальчиков Подмосковья.

В хоровом празднике приняли участие 32 хора и ансамбля из 14 муниципальных образований Подмосковья: Дубны, Балашихи, Дзержинского, Жуковского, Истры, Королёва, Красногорска, Мытищ, Одинцова, Пушкина, Реутова, Сергиева Посада, Фрязина, Химок, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Кирова, Рязани и Смоленска.Свое хоровое мастерство продемонстрировали более 750 мальчиков и юношей Московской области. Гран-при конкурса присуждён Концертному хору мальчиков и юношей «Дубна» городского округа Дубна.

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