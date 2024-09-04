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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Подозрительная Сова станет продюсером собственного сериала на «2х2»

editor
By editor
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подозрительная сова

Популярный в прошлом детектив Сова не хочет мириться с тем, что его сериал закончился. Поэтому Сова договаривается с руководством о том, что новый сезон он сможет организовать и сделать своими силами. Но получится ли у него? Будет ли это также абсурдно и смешно, как понты из интервью на Патриках? Сколько сейчас стоит сода? И чё кого вообще в целом? Все ответы в новом сезоне мультсериала «Подозрительная сова»!

Сова приходит в себя через несколько лет после окончания событий прошлого сезона. Он с ужасом для себя узнаёт, что пока он был в коме, руководство закрыло его сериал. Он не намерен так это оставлять и договаривается о том, что будет создавать дальнейшие серии своими силами и самостоятельно искать для этого финансирование.

Он будет привлекать средства с помощью различных рекламных интеграций, делать заказные сюжеты, раскрывая преимущества спонсоров серии. А также, чтобы рейтинги не падали и спонсоры находились, Сова будет поддерживать постоянную интригу по ходу сезона, применять в сюжетах серий популярные и кассовые приёмы, следовать современным трендовым тенденциям и ловить хайп на всём, что может этот хайп принести. Параллельные вселенные, пародии на культовые сериалы, путешествия в популярные сейчас страны, отсылки к популярным блогерам и другим элементам современной массовой культуры – Сова пойдёт на всё, чтобы остаться в эфире.

Это всё будет осложнять его традиционные полицейские дела, ведь теперь нужно параллельно быть и хорошим копом, и по сути главным продюсером собственного мультсериала.

«Подозрительная Сова» – российский анимационный сериал, созданный студией анимации «2×2». Главный герой сериала – Детектив Сова – хороший коп с плохими привычками, готовый положить голову, клюв и крылья на борьбу за справедливость. Сериал транслируется на канале с 22 августа 2016 года. Также идёт в сети, где на данный момент его посмотрели более 160 миллионов раз. Долгожданная премьера нового сезона состоится уже в сентябре на телеканале 2×2. Но для самых нетерпеливых фанатов «2х2» подготовил показ свежего эпизода на московском «Фандом Фесте».

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