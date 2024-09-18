«Подростки в космосе»: вышел первый трейлер научно-фантастического детектива

Вышел первый атмосферный трейлер нового научно-фантастического детектива Wink.ru «Подростки в космосе» от создателей молодежного хита «Трудные подростки». Сериал расскажет историю из недалекого будущего, где спасать планету предстоит космическому экипажу подростков. Главные роли исполнили Софья Аржаных, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев, Николай Шрайбер и Святослав Рогожан.

Восьмисерийный детектив пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Балет», «Фишер», «Библиотекарь» и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии».

«Сейчас снимают огромное количество фильмов про космос, но мне кажется, авторам “Подростков в космосе” удалось сделать совсем другую картину. У нас получилась смесь “Голодных игр” и “Киберпанка”», — рассказал актер Николай Шрайбер, сыгравший главу Космодрома, руководителя космической миссии Славина.

«Хотя почти все съемки проходили в Москве, для сериала словно был создан совершенно новый мир. Я даже сначала не совсем узнал город в кадрах сериала. Было очень много графики: летающие дроны, полет в космос, голограммы. Также мне было приятно работать в локациях, подобранных для съемок сцен в “Учебном центре курсантов”. Это яркие архитектурные объекты Москвы и Подмосковья, которые также помогали погрузиться в футуристичную атмосферу», — поделился актер Святослав Рогожан, исполнивший роль Романа, одного из курсантов космического колледжа.

Напомним, по сюжету сериала события разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru