Подведены итоги IV цикла конкурса поддержки профессионального развития для сотрудников музеев

Фонд Потанина объявляет результаты четвертого цикла конкурса для развития профессиональной мобильности представителей музейной сферы. В итоговый список победителей в номинациях «Индивидуальная траектория» и «Институциональный опыт» вошли 12 сотрудников музейных организаций из 9 регионов России.

В рамках конкурса победителям представится возможность познакомиться с успешным опытом и современными практиками музейного дела, углубить свои знания в области стратегического управления, музейного проектирования, экспонирования, а также работы с различными аудиториями посетителей и партнерами.

Всего в четвертом цикле конкурса приняли участие представители 27 регионов. Лидерами по количеству поданных заявок стали Вологодская, Ленинградская и Иркутская области, Москва и Санкт-Петербург.

По количеству победителей в четвертом цикле лидируют Москва, Вологодская и Иркутская области. В число победителей также вошли представители музейной сферы из Саратовской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Карелия.

В номинации «Индивидуальная траектория» представители музейных организаций уделили особое внимание повышению цифровых компетенций и реставрации музейных предметов. Также в четвертом цикле конкурса в фокусе оказались инновационные направления, например, арт-медиация и орф-педагогика в музее. В номинации «Институциональный опыт» победители проявили интерес к программам развития проектных компетенций. Кроме того, в сферу профессиональных интересов сотрудников музеев во всех циклах конкурса традиционно входит организация экспозиционно-выставочной деятельности музеев и хранение.

Возможность принять участие в конкурсе будет доступна для музейных специалистов в течение всего года. Прием заявок на пятый цикл продлится до 31 августа 2022 года. Заявки принимаются на портале: https://zayavka.fondpotanin.ru/ru/

Консультации по вопросам участия можно получить у оператора конкурса Фонда некоммерческих инициатив «Траектория» по телефону: 8 (800) 600-69-50 или электронной почте: museum.d@traektoriafdn.com

Следите за новостями в Телеграм-канале конкурса: https://t.me/museumdesant .

Со списком победителей четвертого цикла конкурса вы можете ознакомиться по предложенной ссылке.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.