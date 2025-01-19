Подведены итоги конкурса «Сказки на шелке» по созданию эскизов коллекции шелковых платков, посвященных сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина. Конкурс проводился в преддверии 200-летия со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина и открыл цикл мероприятий фестиваля «Щедрин-Фест» www.щедринфест.рф, объединяя литературу, искусство иллюстрации и дизайн, Прошлое и Настоящее. Организаторами конкурса выступили дизайн-ателье Culture Codes совместно с Талдомским историко-литературным Музеем, Музеем М. Е. Салтыкова-Щедрина в с.Спас-Угол и общественно-культурным центром развития молодежи и волонтерства АНО «Журавли». PR-партнер конкурса – Агентство культурной дипломатии и креативных индустрий Creative Connections.

Организаторы получили 232 заявки на участие, в итоге 82 работы были представлены жюри. География конкурсных работ обширна: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Шлиссельбург, Омск, Томск, Тюмень, Челябинск, Казань, Краснодар, Ялта, Симферополь, Рязань и другие города России. Одна из работ, вошедшая в список финалистов, прилетела к нам из Франции.

Конкурс проводился в двух номинациях: «Сказки. Перезагрузка» для молодых профессионалов и студентов творческих вузов в возрасте от 18 до 35 лет и «Сказки без границ» для художников и дизайнеров всех возрастов.

Победителями в номинации «Сказки. Перезагрузка» стали:

Белова Анна Сергеевна, Санкт-Петербург;

Спицына Дарья Владиславовна, Томск;

Плещинская Анна Игоревна, Томск.

Победители в номинация «Сказки без границ»:

Наумова Евгения Александровна, Санкт-Петербург;

Логинова Анастасия Вячеславовна, Москва;

Елисеева Наталия Владимировна, Москва и Толстикова Анна Вадимовна, Москва.

По словам организаторов, победители конкурса (1, 2 место в номинации «Сказки. Перезагрузка» и 1 место в номинации «Сказки без границ») получат графические планшеты от общественно-культурного центра развития молодежи и волонтерства АНО «Журавли». Финалисты будут награждены подарками от Музея М.Е. Салтыкова-Щедрина.

В состав авторитетного жюри вошли общественные деятели, представители музеев, основатели и руководители культурных проектов и институций, художники, галеристы, специалисты в области моды и дизайна.

По словам Скаковской Людмилы Николаевы, Сенатора Российской Федерации, члена жюри конкурса: «Именно духовное наследие испокон веков формировало культурный код русских людей, их ценности и идеалы. Особое место в этом процессе занимает литература, а именно творчество Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина».

Как заметила Наталия Юстицкая, основательница проекта СВОЯСИ и член жюри конкурса: «Конкурс «Сказки на шёлке» стал точкой притяжения для многих талантливых дизайнеров и иллюстраторов. Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина — классика русской литературы и неисчерпаемый источник вдохновения. Иллюстрировать не только сюжет, но и тонкий философский смысл его произведений — задача непростая. Но именно яркие образные работы, обладающие глубоким смыслом, – главный тренд в дизайне на сегодняшний день. Поэтому самые цельные работы, отражающие единство содержания и формы, достойны победы в этом конкурсе».

В рамках конкурса проходила Арт-Гостиная – цикл встреч, посвященных литературе, дизайну и искусству иллюстрации для участников конкурса и широкой аудитории. Старший научный сотрудник музея М.Е. Салтыкова-Щедрина Анна Комлева рассказала об истории создания сборника «Сказки для детей изрядного возраста» и тайнах эзопова языка писателя.

На лекции «Мистический Щедрин: мифы и реальность» участники развенчивали мифы и открывали новые загадки а виртуальная экскурсия по музею в Спас-Углу добавила атмосферы мистики и тайны.

Дизайнер и художник Анна Пронская, член жюри конкурса и автор ряда работ для дизайн-ателье Culture Codes, раскрыла секреты создания текстильных коллекций.

Юлия Кирилова, актриса озвучки и тренер по технике речи, вместе с участниками подарила новый голос сказке «Орел-меценат», показывая всю многослойность и остроумие щедринского текста. Ярким событием Арт-Гостиной стал «Щедрин Стэндап» в Библиотеке №3 им. Н.А. Добролюбова. На этом мероприятии участники вдохновлялись конкурсными работами, читали сказки Салтыкова-Щедрина.