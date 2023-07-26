Подведены итоги региональных отборочных туров благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна»

Завершились региональные отборочные туры Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В течение года заявки на участие в конкурсе прислали более 1 500 детей. По результатам отбора профессионального жюри, около 100 детей примут участие в финале «Доброй волны», который состоится в г. Казани с 14 по 18 сентября 2023 года.

В фестивале участвовали дети и подростки от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети-сироты; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев (ЛНР, ДНР и пр.) и др. Возрастных категорий было три: с 7 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. Участники показывали свое мастерство в трех творческих направлениях: вокал, игра на инструменте и хореография (в том числе жестовое пение).

Свои заявки на участие в фестивале прислали более чем 1 500 детей со всей России. Региональные отборочные туры успешно прошли в восьми городах: Казани, Ярославле, Москве, Краснодаре, Кемерове, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе. В каждом городе были приглашены профессиональные члены жюри: артисты, музыканты, хореографы, общественные деятели и представители других творческих профессий. По результатам конкурса, 99 победителей — солистов и творческих коллективов — в сентябре 2023 г. встретятся в Казани и примут участие в финальном отборочном туре, а также получат возможность выступить на гала-концерте на одной сцене со звездами российской эстрады, которые с большим удовольствием поддерживают культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая Волна».

В каждом городе, где проводился региональный отборочный тур, юные таланты, помимо положительных эмоций от конкурса и новых знакомств, получили дипломы участников фестиваля и памятные подарки от организаторов.

Фестиваль «Добрая волна» проводится пятый год подряд. Основные цели и задачи проекта: распространение в современном обществе культуры добра и содействие развитию культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения и совместного творчества между всеми участниками фестиваля, развитие социальных и культурных связей между российскими городами.

Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Проводится он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Мэрия Казани и Академия Популярной Музыки.

Фестиваль «Добрая волна» прежде всего ориентирован на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одарённых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Его задачи — развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и гостями фестиваля.

В течение года в рамках фестиваля проводились профессиональные мастер-классы с лучшими педагогами. В большинстве они проходили в онлайн-формате на Rutube-канале «Доброй Волны» — для того, чтобы как можно больше детей смогли принять участие в культурно-образовательной программе проекта. Участвовать в мастер-классах могли дети и подростки из любых городов России. Все подробности Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» можно узнать на официальном сайте конкурса www.dobrayavolna.ru.

В соответствии с Указом N 240 Президента Российской Федерации В. В. Путина 2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства.

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