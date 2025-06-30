Подведены итоги Сибирской ярмарки современного искусства SCAN FAIR

SCAN FAIR — проект, созданный красноярской ресторанной группой Berrywood Family и развиваемый совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий. В 2025 году на ярмарке свои стенды представили 43 художника и арт-группы, 5 галерей и 6 брендов предметного дизайна из 14 городов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Ярмарку в креативном кластере «Квадрат» посетило более 5,7 тысяч гостей. За все дни работы ярмарки было продано более 425 работ на сумму более 8,1 млн. Среди самых дорогих проданных работ «Пробуждение фантомов» Саши Савиной (300 тыс.руб), «Werefolf» Игоря Тишина (250 тыс.руб), работа из проекта «Невидимое поле» Азата Басырова на стенде галереи MIRAS Art Gallery (300 тыс.руб.), «О009 Дотор / Внутренний Желудок говяжий» Амгалана Ринчинэ (200 тыс.руб), серия работ «Ремонт часов» арт-группы «Фрукты» (150 тыс.руб).

Диапазон цен на ярмарке начинался с 700 руб и завершался 500 тыс.руб, самая дорогая работа смотра «Она» Маши Н. (Иркутск) осталась непроданной. Самыми продаваемыми среди художников стали стенды Игоря Тишина (Красноярск-Минск), Даши Гаузер (Магнитогорск-Сочи), Веры Вальтер (Барнуал), Натальи Лобановой (Екатеринбург), Ольги Осиповой (Красноярск).

В рамках образовательной программы состоялось 19 событий с лекциями о коллекционировании, креативной экономике, продвижении в сфере искусства, интерьерном дизайне и фотографии, а также семейными мастер-классами. Программу посетило более 1500 человек.

Гостями ярмарки стали Ольга и Сергей Поповы, Саша Фролова, Анна Баринова, Лиза Савина, Наталья и Олег Сипетые, Полина Бондарева, Екатерина Инберг и другие. До конца лета в городе продолжится специальный проект SCAN CITY. Более 20 площадок Красноярска объединились, чтобы представить работы 11 современных красноярских художников в формате pop-up экспозиций в пространствах ресторанов, баров и шоурумов.

Так, в баре Kiko ramen izakaya bar можно увидеть работы Антона Тхоренко, в баре «Мари Кюри» и ресторане SADKO — арт-объекты объединения СССХ, в ресторане «Чешуя» экспозицию Анастасии Безвершук, в ресторане «Дзеими» и пабе «Залечь на дно в Брюгге» — работы художника Сёмыч С,Б, в кондитерской-пекарне «Варвара+Jerome» — анонимного художника Шум розовый. В баре «Булгаков» и пабе «Залечь на дно в Гамбург» свое творчество представил Андрей Азбуниак (AZBNK), в ресторане «Tunguska» — Элина Гусарова, в шоу-руме Brevno – Юра Адомейко, в баре «Рюмка» — Паша Пошукай, в цветочном бутике «PINCH» — художницы Жени Иль и Анна Рейнхардт, а баре OASIS – фотограф Стас Понятовский. Также в рамках проекта SCAN CITY в течение июля будет реализован арт-объект от художника Саши Блосяка в красноярском аэропорту.

В рамках параллельной программы SCAN FAIR в Музейном центре «Площадь Мира» продолжается персональная выставка Элины Гусаровой «Пристанище», посвященная Красноярским Столбам. Красноярская художница и участница ярмарки на протяжении 10 лет документировала жизнь молодого поколения «столбистов» (движения, участники которого занимаются свободным скалолазанием в национальном парке Красноярские столбы), а также окружающий ландшафт Заповедника, фиксируя изнанку популярного туристического места.

C 27 июня любой житель или гость города может погулять по городу в сопровождении аудиопроменада «Суриков. Затмение», посвященного сибирскому живописцу Василию Сурикову, а также современному и искусству XIX века. Аудиопроменад был создан в сотрудничестве с «Мобильным художественным театром» специально для SCAN FAIR. В спектакле звучит музыка группы Sirotkin, а роль рассказчика в нём исполнил музыкант, фронтмен группы — Сергей Сироткин. Маршрут проходит по знаковым местам в центре Красноярска, связанным с художником — от Коммунального моста до музея-усадьбы Сурикова.

Фото © пресс-служба SCAN FAIR