Подвиг, объединивший поколения: о чем рассказывает Музей героизма на ВДНХ

В Музее героизма на ВДНХ собраны артефакты Великой Отечественной войны и современные боевые трофеи.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней и прославившая на весь мир героизм русского солдата. В память о защитниках Родины по всей стране горит Вечный огонь у мемориалов воинской славы, а многочисленные музеи бережно хранят артефакты военных лет.

В конце прошлого года в Москве открылся Музей героизма, посвященный участникам прошедших и настоящих сражений. Накануне Дня памяти и скорби, который в России отмечается 22 июня, корреспонденты mos.ru посетили уникальную экспозицию, где каждый экспонат говорит о преемственности поколений защитников Отечества.

Имена в истории

Современное мультимедийное пространство открылось на ВДНХ в павильоне № 59. Здание, увенчанное шпилем с пятиконечной звездой, находится справа от фонтана «Каменный цветок». Здесь можно познакомиться с документальными свидетельствами и артефактами подвигов нескольких поколений защитников Родины.

Экспозиция начинается сразу у входа. В зале воинской славы под проникновенный голос главного диктора СССР Юрия Левитана на огромных интерактивных экранах идет параллельная трансляция Парада Победы на Красной площади 1945 года и собирательного образа военных парадов наших дней. Здесь же представлены знамена гвардейских дивизий Красной армии, флаги современных воинских частей России, в том числе Республики Крым и новых территорий.

В конце зала находятся монументы современному солдату и красноармейцу времен Великой Отечественной войны, а также мультимедийные инсталляции о водружении красного знамени над зданием Рейхстага в 1945 году и российского флага над освобожденным городом в ходе специальной военной операции (СВО). К ним ведут прозрачные стеклянные ступени, внутри которых расположены экспонаты. Справа — артефакты Великой Отечественной войны: пропагандистская немецкая литература, элементы военной формы, гильзы, автоматы и другие виды оружия, походные фляги и поверженные знамена Третьего рейха. Слева — трофеи, завоеванные участниками СВО, которые передали для Музея героизма более 600 предметов из зоны боевых действий.

На экранах всплывают имена и фотографии героев Великой Отечественной войны и современных вооруженных конфликтов. Всего здесь 200 имен. Среди них — Александр Матросов, который спас боевых товарищей, закрыв своим телом амбразуру немецкого дзота, легендарный летчик Николай Гастелло, направивший горящий самолет на механизированную колонну врага, знаменитый снайпер Василий Зайцев, ликвидировавший при обороне Сталинграда 225 фашистов, комсомолка Зоя Космодемьянская, не выдавшая врагам ценные сведения и погибшая за свою Родину, а также другие герои.

Звезда для героев

Зал тематических локаций погружает посетителей в атмосферу современных фронтовых будней, рассказывает о подвигах военных летчиков и операторов дронов, снайперов и морпехов, артиллеристов и саперов. Его украшает большое панно, на котором изображена встреча у кремлевских стен современных солдат и бойцов Красной армии.

Экспозиция мемориального зала «Путь воина» посвящена бойцам войск специального назначения. Здесь можно узнать об уникальных операциях под водой, в горах и в небе. На интерактивных стелах и мультимедийных экранах можно увидеть видеохронику из зоны СВО, фотографии солдат, прочитать их имена.

Экспозиция музея завершается мемориалом с пылающей рубиновой звездой, внутри которой расположены десятки маленьких звезд. На стене за ней возникают, поднимаясь вверх, имена павших героев. По периметру священный символ охраняют четыре скульптурные композиции: советская женщина с ребенком, красноармеец с пулеметом, российский десантник и оператор беспилотных летательных аппаратов.