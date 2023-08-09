Поэму о. Артемия Владимирова «Чёрная Роза Тифлиса» представят в Московской консерватории

Великая человеческая любовь всегда представляется отблеском Любви Божественной. Именно таким смыслом наполнено одно из самых пронзительных лирических произведений современной отечественной поэзии - поэма отца Артемия Владимирова «Чёрная Роза Тифлиса», посвящённая истории жизни и подвига великого сына Отечества Александра Грибоедова и его молодой жены, грузинской княжны Нино Чавчавадзе.

Ансамбль «Благовест» предложит музыкально-поэтическую композицию на основе поэмы, музыка к которой специально написана композитором Антоном Висковым и в которой в качестве ведущего выступит сам отец Артемий. Вы услышите не только мудрые размышления выдающегося пастыря и завораживающие поэтические строки, но и их воплощение в музыкальных построениях в великолепном исполнении солистов и всего коллектива Ансамбля. Дирижирует - художественный руководитель и основатель «Благовеста» Заслуженная артистка России Галина Кольцова. За роялем - композитор Антон Висков.

Где? Ул. Большая Никитская, 13.

Когда? 8 октября 2023 года, начало в 14:00.

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