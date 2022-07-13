18 июля 2022 года в Московском международном Доме музыки пройдет традиционное вручение Премии Евгения Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт» и юбилейный вечер, организованный АНО ВО «Институт современного искусства» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премия «Поэт в России больше, чем поэт», учрежденная в память Евгения Евтушенко, вручается каждые два года в день рождения поэта. Евгений Евтушенко оставил богатое поэтическое наследие, которое помогало и помогает найти и сформировать жизненные ориентиры, рассказывает о жизненно важных темах, которые откликаются в душах каждого жителя России. В честь его 90-летнего юбилея композитор, заслуженный деятель искусств Лора Квинт специально положила некоторые стихи на музыку. Данные композиции широкая публика сможет услышать впервые.

В концертной программе примут участие звезды театра, кино и эстрады Российской Федерации: народный артист РФ Дмитрий Харатьян; заслуженный артист РФ Сергей Маховиков; заслуженный артист РФ Максим Аверин; народная артистка РФ Наталья Баннова; актриса театра и кино Дарья Белоусова; Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и камерный хор московской филармонии. Режиссером мероприятия выступит продюсер Сергей Винников, профессор Института современного искусства.

Начало в 19.00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.