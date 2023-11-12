ПоездЭрьзи: в гости к великому скульптору

На Казанском вокзале Москвы 10 ноября в первые в истории запустили фирменный поезд Москва-Саранск с двумя тематическими вагонами, посвященных творчеству великого российского скульптора Степана Дмитриевича Нефёдова – Эрьзя. Поезд с тематическими вагонами будет курсировать по маршруту по данному маршруту в течение 2023 и 2024 годов.

Организаторы мероприятия Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Основным стратегическим партнёром проекта выступила Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК»), предоставившая авторам вагоны СВ и купе.

Официальную часть программы открыли с приветственного письма от Министра культуры РФ Любимовой Ольги Борисовны – «Поездка в поезде Эрьзи – это отличная возможность познакомиться с творчеством и фактами биографии выдающегося скульптора, а также шанс посетить уникальный туристический маршрут». А также, с приветственным словом выступили президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Константинович Журавлев, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Петр Тултаев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Юлия Оглоблина, полномочный представитель Республики Мордовия при Президенте РФ Светлана Федонина, первый заместитель генерального директора АО «ФПК» Алексей Жигунов и другие.

В рамках мероприятия наградили победительницу Всероссийского конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи. Стирая границы» 9-ти летнюю Алину Самарину из Москвы. Провели экскурсию двух тематических вагонов, интерьеры которого погружают человека в удивительный мир скульптора. Пассажиры вагонов могут прослушать аудиоэкскурсии и посмотреть новые фильмы об Эрьзе, познакомиться с красотами и достопримечательностями родного края скульптора – Мордовии, совершить небольшое путешествие по южным городам России – Геленджику и Новороссийску, которые вдохновляли его.

В завершении для всех гостей состоялся концерт от МРОО «Мордовское землячество», после чего поезд проводили в путь.

Первыми пассажирами поезда стали победители Всероссийского конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи. Стирая границы», в котором, впервые, приняли участие и дети из вновь присоединенных земель России – Донбасса. Для победителей и их родителей (наставников) подготовлен специальный тур в Республику Мордовия «По следам великого скульптора». За 5 лет в конкурсе приняло участие более 200 детей из Москвы, Подольска, Саранска, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Полевского, Дербента, Новороссийская, Севастополя, Баку, Геленджика, Генуи, Буэнос Айреса.

Степан Дмитриевич Нефёдов-Эрьзя - самобытный скульптор, ученик Константина Коровина и Валентина Серова. «Эрьзя» – псевдоним, который он взял в честь мордовской народности эрзя, к которой принадлежал. Эрьзю называли «русским Роденом», его работы приобретали и частные коллекционеры, и ведущие европейские музеи.