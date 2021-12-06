«Турбо удаленка» – это специализированная онлайн-платформа для быстрого и бесплатного поиска удаленной работы. На сервисе размещены вакансии во всех популярных направлениях, среди них:
- IT, интернет-технологии;
- маркетинг, PR;
- HR-менеджмент, коучинг;
- дизайн;
- бухгалтерия, финансы;
- образование, наука;
- консалтинг;
- медиа;
- медицина, фармацевтика;
- логистика, транспорт;
- юриспруденция.
Как искать работу на сайте
Для удобного поиска на сайте «Турбо удаленка» https://turboudalenka.ru необходимо воспользоваться фильтрами вакансий. В поисковой строке профессиональных навыков можно ввести соответствующие им ключевые слова, например – Python. Тогда фильтр предложит только те вакансии, в которых требуется указанное умение или компетенция.
Можно выбрать категории работы из дома, относящиеся к интересующим сферам деятельности. Специалисты смогут найти интересные предложения более чем в 20 направлениях. Также доступны вакантные должности для соискателей без опыта работы.
С помощью слайдера зарплатной вилки вы сможете найти предложения, соответствующие вашим финансовым ожиданиям.
В поиске будут видны карточки релевантных вакансий, в которых есть информация о:
- профессии;
- дате размещения;
- компании, разместившей объявление;
- уровне заработной платы.
Если нажать на интересующую карточку, откроется подробное описание вакансии с краткой справкой о компании, трудовыми обязанностями, требуемыми профессиональными навыками и условиями трудоустройства. Внизу карточки доступны контакты работодателя, чтобы связаться с ним для получения более подробной информации о предлагаемой работе.
Если вы не готовы откликнуться прямо сейчас, интересные предложения можно сохранить в социальных сетях – VK, Facebook, Twitter.
Преимущества поиска работы на «Турбо удаленке»
- Регулярная публикация предложений о работе удаленно напрямую от нанимателей.
- «Турбо удаленка» не является агрегатором вакансий из интернета. Каждое предложение публикует лично работодатель.
- На сайте доступно множество направлений для работы удаленно – от IT и дизайна до юриспруденции и медицины.
- Все компании и вакансии проходят строгую проверку модераторами. Спам и сомнительные предложения сразу блокируются.
- На онлайн-площадке доступны удобные фильтры поиска, которые помогут быстрее найти нужные предложения.
Воспользуйтесь онлайн-площадкой «Турбо удаленка» для удобного безопасного поиска удаленной профессии или подработки.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.