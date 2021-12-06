«Турбо удаленка» – это специализированная онлайн-платформа для быстрого и бесплатного поиска удаленной работы. На сервисе размещены вакансии во всех популярных направлениях, среди них:

IT, интернет-технологии;

маркетинг, PR;

HR-менеджмент, коучинг;

дизайн;

бухгалтерия, финансы;

образование, наука;

консалтинг;

медиа;

медицина, фармацевтика;

логистика, транспорт;

юриспруденция.

Как искать работу на сайте

Для удобного поиска на сайте «Турбо удаленка» https://turboudalenka.ru необходимо воспользоваться фильтрами вакансий. В поисковой строке профессиональных навыков можно ввести соответствующие им ключевые слова, например – Python. Тогда фильтр предложит только те вакансии, в которых требуется указанное умение или компетенция.

Можно выбрать категории работы из дома, относящиеся к интересующим сферам деятельности. Специалисты смогут найти интересные предложения более чем в 20 направлениях. Также доступны вакантные должности для соискателей без опыта работы.

С помощью слайдера зарплатной вилки вы сможете найти предложения, соответствующие вашим финансовым ожиданиям.

В поиске будут видны карточки релевантных вакансий, в которых есть информация о:

профессии;

дате размещения;

компании, разместившей объявление;

уровне заработной платы.

Если нажать на интересующую карточку, откроется подробное описание вакансии с краткой справкой о компании, трудовыми обязанностями, требуемыми профессиональными навыками и условиями трудоустройства. Внизу карточки доступны контакты работодателя, чтобы связаться с ним для получения более подробной информации о предлагаемой работе.

Если вы не готовы откликнуться прямо сейчас, интересные предложения можно сохранить в социальных сетях – VK, Facebook, Twitter.

Преимущества поиска работы на «Турбо удаленке»

Регулярная публикация предложений о работе удаленно напрямую от нанимателей.

«Турбо удаленка» не является агрегатором вакансий из интернета. Каждое предложение публикует лично работодатель.

На сайте доступно множество направлений для работы удаленно – от IT и дизайна до юриспруденции и медицины.

Все компании и вакансии проходят строгую проверку модераторами. Спам и сомнительные предложения сразу блокируются.

На онлайн-площадке доступны удобные фильтры поиска, которые помогут быстрее найти нужные предложения.

Воспользуйтесь онлайн-площадкой «Турбо удаленка» для удобного безопасного поиска удаленной профессии или подработки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.