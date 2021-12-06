Поиск удаленной работы на «Турбо удаленке»

0
29

«Турбо удаленка» – это специализированная онлайн-платформа для быстрого и бесплатного поиска удаленной работы. На сервисе размещены вакансии во всех популярных направлениях, среди них:

  • IT, интернет-технологии;
  • маркетинг, PR;
  • HR-менеджмент, коучинг;
  • дизайн;
  • бухгалтерия, финансы;
  • образование, наука;
  • консалтинг;
  • медиа;
  • медицина, фармацевтика;
  • логистика, транспорт;
  • юриспруденция.

Как искать работу на сайте

Для удобного поиска на сайте «Турбо удаленка» https://turboudalenka.ru необходимо воспользоваться фильтрами вакансий. В поисковой строке профессиональных навыков можно ввести соответствующие им ключевые слова, например – Python. Тогда фильтр предложит только те вакансии, в которых требуется указанное умение или компетенция.

Можно выбрать категории работы из дома, относящиеся к интересующим сферам деятельности. Специалисты смогут найти интересные предложения более чем в 20 направлениях. Также доступны вакантные должности для соискателей без опыта работы.

С помощью слайдера зарплатной вилки вы сможете найти предложения, соответствующие вашим финансовым ожиданиям.

В поиске будут видны карточки релевантных вакансий, в которых есть информация о:

  • профессии;
  • дате размещения;
  • компании, разместившей объявление;
  • уровне заработной платы.

Если нажать на интересующую карточку, откроется подробное описание вакансии с краткой справкой о компании, трудовыми обязанностями, требуемыми профессиональными навыками и условиями трудоустройства. Внизу карточки доступны контакты работодателя, чтобы связаться с ним для получения более подробной информации о предлагаемой работе.

Если вы не готовы откликнуться прямо сейчас, интересные предложения можно сохранить в социальных сетях – VK, Facebook, Twitter.

Преимущества поиска работы на «Турбо удаленке»

  • Регулярная публикация предложений о работе удаленно напрямую от нанимателей. 
  • «Турбо удаленка» не является агрегатором вакансий из интернета. Каждое предложение публикует лично работодатель.
  • На сайте доступно множество направлений для работы удаленно – от IT и дизайна до юриспруденции и медицины.
  • Все компании и вакансии проходят строгую проверку модераторами. Спам и сомнительные предложения сразу блокируются.
  • На онлайн-площадке доступны удобные фильтры поиска, которые помогут быстрее найти нужные предложения.

Воспользуйтесь онлайн-площадкой «Турбо удаленка» для удобного безопасного поиска удаленной профессии или подработки.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья5 декабря — Международный День волонтёра
Следующая статья«СЛОН ДОБРА» собирает друзей и яркие лица нации

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя