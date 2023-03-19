«Покажи Москву!» – объявлен прием заявок на конкурс авторских экскурсий

20 марта начинается прием заявок на конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!», сообщила заммэра Наталья Сергунина. В этом году участникам предложено пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Маршрут может быть любым: пешеходным, велосипедным или, к примеру, составленным по мотивам художественных произведений. Главное — уникальность и качественная проработка сценария.

«Предложить вариант экскурсии по столице можно до 10 мая на сайте проекта. Ежегодно конкурс дает москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района. Автором может стать как профессиональный гид, так и обычный горожанин, который увлекается историей и архитектурой», — отметила Наталья Сергунина.

По традиции будет определено 17 победителей: 10 выберет экспертное жюри, еще семь — участники проекта «Активный гражданин» в ходе онлайн-голосования. Итоги объявят в июле этого года. Финалистам вручат памятные подарки и дипломы городского Комитета по туризму и партнеров конкурса. Лучшие маршруты также опубликуют в журнале Russpass Mag.

Впервые конкурс прошел в 2020 году. За несколько лет было собрано почти 900 уникальных идей. Среди них, например, экскурсия Натальи Дутовой «От авангарда до барокко и обратно», посвященная архитектурным памятникам Донского района. Школьница Дарья Дикова предложила свой вариант знакомства с Замоскворечьем — по конфетным фантикам. А прогулка «Москва научная» Ирины Алисовой об исторических открытиях, сделанных в Юго-Западном административном округе.

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