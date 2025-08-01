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«Покажи Москву!»: в столице выбрали лучший патриотический маршрут

editor
By editor
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музей победы - поклонная гора - москва
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы определил лучший маршрут в конкурсе «Покажи Москву!». В честь Года защитника Отечества в рамках ежегодного конкурса была организована дополнительная номинация: «Лучший патриотический маршрут». Специалисты музея на Поклонной горе оценивали авторские маршруты по достопримечательностям и интересным местам столицы и выбирали лучший проект, связанный с историей Великой Отечественной войны.

Победителем в номинации стала 18-летняя Надежда Воробьева с маршрутом «Москва помнит: 80 лет Победы» по Центральному и Западному округам, исследующим районы Дорогомилово, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского и Тверской.

«Молодая москвичка подготовила уникальную экскурсионную прогулку по ключевым местам столицы, связанным с героическими страницами Великой Отечественной войны. Каждая точка маршрута – это не просто памятник или музей, а место, связанное с конкретным героем: от Зои Космодемьянской, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, до Ивана Кожедуба – легендарного летчика-аса. Участники экскурсии могут не только увидеть эти места, но и услышать реальные голоса прошлого – аудиофрагменты воспоминаний, письма, мемуары, записи военных корреспондентов, доступные через QR-коды и телеграм-бот», — отметили в Музее Победы.

Общегородской онлайн-конкурс маршрутов «Покажи Москву!» впервые был проведен в 2020 году. В рамках конкурса все желающие могут предложить свой авторский маршрут — вне зависимости от возраста и профессии. Участникам предлагается разработать сценарии прогулок по столице на одну из тем: история и культура, транспорт, спорт, экология, архитектура. За всю историю конкурса было подано более 2 500 заявок. Выиграть могли энтузиасты самых разных занятий и возрастов. Например, самому молодому победителю за всю историю конкурса на момент участия было всего 8 лет.

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