Покер новости — самые крупные выигрыши игроков и выгодные акции для игры в онлайне

В мире покера постоянно происходят интересные события: игроки выигрывают крупные турниры, покер-румы изменяют программу лояльности или запускают новые акции, организаторы объявляют о новом офлайн-фестивале и т.д. Как уследить за всем этим многообразием?

Рассказываем про несколько простых способов быть в курсе, какие покер новости случились конкретно в вашем регионе или на другом конце планеты. А в заключении статьи рассказываем про несколько максимально выгодных акций от покер-румов для новых игроков.

Подборка свежих новостей на сайте GipsyTeam

Как следить за новостями из мира покера?

У каждого покер-рума или организатора покерной серии будет своя новостная лента, которая обычно транслируется на официальном сайте или в аккаунте в одной из социальных сетей. Самый простой способ быть в курсе всех новостей — подписаться на все аккаунты и новостные рассылки. Но только представьте, во что превратится ваша лента в Инстаграме, Фэйсбуке или в ящике электронной почты.

Альтернативный способ знать про покер новости — подписаться на популярный русскоязычный телеграм-канал «Что на ривере?». Его администрация выкладывает самые интересные посты о случившемся за последние сутки каждый день, при этом внимание уделяется как отечественному, так и международному рынку онлайн и офлайн-покера.

В канале регулярно появляются анонсы интересных для пространства бывшего СНГ фестивалей со ссылками на расписание главных турниров и онлайн-сателлитов. При этом часто анонсы сопровождаются ссылками на крупнейший русскоязычный покерный форум GipsyTeam, где у каждого организатора собственная тема фестиваля. Прямо в ней можно задать любые вопросы — и получить оперативные и подробные ответы без посредников из первых уст.

Анонсы ближайших офлайн-фестивалей на форуме GipsyTeam

Выгодные акции в покере

Покер-румы сегодня активно борются за привлечение новых игроков и удержание действующих покеристов. Для этого они запускают различные акции и предлагают программы лояльности, участвуя в которых удается вернуть часть от уплаченной за игру на реальные деньги комиссии (рейка).

Приведем несколько примеров самых выгодных акций на начало лета 2022 года.

Бездепозитный бонус от 888poker

В начале нулевых годов бездепозитные бонусы не предлагали только ленивые. Сегодня румы и покерные порталы подходят к этому маркетинговому ходу гораздо серьезнее. Подобный бонус остался только у 888poker, а его сумма не меняется уже несколько лет — символичные 88 долларов.

Бонусные деньги вы получите в несколько этапов:

Сразу после регистрации и прохождения верификации аккаунта на счет поступает 8 долларов в виде билетов в многостоловые турниры, SnG и спины. Это ваш стартовый капитал, с которого можно попробовать раскрутиться. Для получение оставшихся денег нужно начинать играть на реальные деньги. За каждые сто очков, которые вы наберете по программе лояльности рума, в аккаунт поступает по 10 долларов.

Важно учесть, что предложение ограничено по времени. На отыгрыш всей суммы у вас будет 90 календарных дней.

Афиша акции от 888poker

Фриролл на 10,000 рублей в Покердоме

Хорошая новость для всех игроков, если у вас еще нет аккаунта в российском покер-руме Покердом. Если зарегистрироваться в нем от комьюнити GipsyTeam, помимо удвоения первого депозита и выбора одной из двух программ лояльности, по которой вы будете получать рейкбек, каждую субботу вы получите возможность играть во фриролле с призовым фондом 10,000 рублей.

Этот бесплатный турнир входит в объединенную Лигу фрироллов GipsyTeam, в которой помимо гарантированного призового фонда в каждом МТТ, есть и дополнительный приз — $350. Каждый месяц он делится между тремя самыми успешными покеристами по лидерборду.

Эти и другие покер новости удобно читать на главной странице GipsyTeam. Контент здесь обновляется каждый день, включая и подборку главных событий с крупнейшего офлайн-фестиваля — Мировой серии покера (WSOP), проходящей каждый год в Лас-Вегасе!

Подборка новостей с Мировой серии покера

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