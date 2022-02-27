Поклонники Агаты Кристи могут отправиться в собственное большое турне

Всемирно известное туристическое агентство Black Tomato по прошествии 100 лет со дня путешествия английской писательницы Агаты Кристи предлагает поклонникам литературного творчества пройти по маршруту мастера детективов и вдохновиться историческим путешествием с помощью этих поездок по всему миру.

Знаменитой писательнице Агате Кристи было 32 года, когда в январе 1922 года она отправилась в 10-месячное мировое турне со своим первым мужем Арчи. Оставив двухлетнюю дочь, супруги покинули Великобританию, чтобы отправиться в общенациональное путешествие для рекламы предстоящей выставки Британской империи 1924 года. Письма, фотографии, открытки и газетные вырезки, собранные по Африке, Австралии, Новой Зеландии, Гавайям и Канаде, были собраны воедино и опубликованы 90 лет спустя в книге «Гранд Тур».

«Одной из необычных черт моей прабабушки была ее страсть к путешествиям. Она занималась этим практически всю свою жизнь», — рассказал Tatler Джеймс Причард, правнук Агаты Кристи. – «Мне было пять или шесть лет, когда она умерла. Я вырос в ее окружении. Она всегда была рядом».

Спустя 100 лет после исторического путешествия компания Agatha Christie Limited в сотрудничестве с роскошным туристическим агентством Black Tomato организовала серию эксклюзивных поездок в честь путешествия писательницы. Поездка, получившая название «Великое приключение», включает в себя четыре насыщенных событиями маршрута через Лондон, Африку, Австралазию и Северную Америку.

Говоря о новом сотрудничестве, Причард добавляет: «Чем больше мы изучаем мою прабабушку, тем более необычной она оказывается. Ее чувство приключений, ее храбрость — это то, что мы хотели отметить».

Независимо от того, выберете ли вы один из этапов путешествия, или нацелитесь на весь тур, у любителей путешествий теперь есть шанс отправиться в путешествие по следам Агаты Кристи. Четыре маршрута предлагают заядлым фанатам и увлеченным путешественникам возможность побывать и остановиться в тех местах, где бывала Агата Кристи. «Самое необычное и волнующее для меня то, что нет ни одной изюминки, — говорит Причард.

Маршруты могут быть полностью индивидуальными, но среди обязательных пунктов — пребывание в лондонском отеле Brown’s Hotel, где некоторым может посчастливиться выпить чаю с самим Причардом, путешествие в Преторию из Кейптауна на «Голубом поезде», посещение отдаленных австралийских горных хребтов Данденонг, знакомство с водопадами в Хокитике, Новая Зеландия, и серфинг на гавайском пляже Вайкики.

Рассказывая о первоначальном путешествии своей прабабушки, Причард говорит: «Наверное, в то время все было совсем по-другому, когда вы не имели представления о том, что такое Африка, что такое Новая Зеландия. Все это было сделано на лодке, и это заняло бы огромное количество времени. Я просто нахожу это умопомрачительным».

Он добавляет: «Я бы хотел, чтобы кто-нибудь сделал это, просто подумав о том, как это было для нее, и, возможно, взяв с собой несколько книг — ее книг, не чужих, конечно. Я думаю, было бы очень интересно сделать это и попытаться представить все через призму 1920-х годов».

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