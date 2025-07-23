«Полдень»: начались съемки нового фантастического сериала по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике»

Начались съемки сериала «Полдень», основой которого стал всемирно известный роман братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Роман написан в 1979 году Аркадием и Борисом Стругацкими, советскими писателями, признанными классиками мировой научной фантастики. Именно произведение «Жук в муравейнике» по праву считается одним из самых знаменитых произведений Стругацких. Роман был не раз переиздан и переведен на 19 языков, но экранизирован будет впервые.

Действие сериала разворачиваются 2278 году, как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы.

Режиссёром нового сериала стал Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер, работавшие ранее над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова, автор проектов «The Тёлки» и «Номинация». Художником по костюмам выступит Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»). Продюсерами сериала стали Данила Шарапов, Петр Ануров (Медиаслово), Софья Митрофанова, Максим Филатов, Илья Бурец (KION), Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская (Okko). Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Роли в новом сериале исполнят: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев, Борис Хвошнянский, Маргарита Дьячкова, Карэн Бадалов, Дмитрий Моськов, Иван Котик, Иван Москвинин и другие.

Клим Козинский, режиссер-постановщик:

«Роман Стругацких «Жук в муравейнике», по мотивам которого мы снимаем сериал «Полдень», открывается небольшим стихотворением:

Стояли звери около двери,

В них стреляли, они умирали.

Автором стишка указан некий маленький мальчик. Я, честно говоря, не до конца понимаю, что эти строки означают. Что это за звери, почему в них стреляли и что за двери, перед которыми они стояли? Но как только я прочел этот стишок, то мне стало очевидно, что я хочу это снять. Мне нравится фантастика, в которой, собственно, сам фантастический элемент незаметен. Поэтому Стругацкие. Они не про фантастику, они про людей. Несмотря на то, что мы позволили себе некоторые вольности в интерпретации оригинального текста, я думаю, что в сценарии мы довольно близко подошли к тому, что было важно для самих авторов. В конечном счете в этой истории главным является драма лишнего человека в абсолютно идеальном мире. И все что мы постарались сделать, это поставить данную тему на рельсы захватывающего триллера. Круто, когда есть смысл, но еще круче, когда он притягивает внимание, как Диснейленд».

Максим Матвеев, исполнитель роли Льва Абалкина:

«Мой персонаж ― глубоко несчастный человек, которого без объяснения причин, руководствуясь достаточно умозрительными доводами, выбрали быть аутсайдером, отшельником, лишили единственного любимого человека и запретили возвращаться домой. Стругацкие в начале повествования описывают его как достаточно безобидного, со странностями, но кто из нас без них? Если бы к нему отнеслись с должным вниманием и направили его способности в нужное русло (как в этой Вселенной поступают с каждым человеком с помощью тестирования), он бы смог приносить огромную пользу. Но люди в лице Экселенца избрали путь недоказанной теории и решили Льва изгнать, лишив какой-либо обратной связи, отправив в места, несовместимые с жизнью. Но он нашёл в себе силы вернуться. Теперь представьте, каким(!) вернётся человек, которого отправляли на самые рискованные, несопоставимые с жизнью миссии и в течение 20 лет не давали вернуться домой и пообщаться с любимой? Вообще, это история про безответственность по отношению к ближнему, про то, как человек из-за своей гордыни, неспособности принять разумное решение, из-за своей слабости и нежелания расставаться с удобствами фантазирует себе теории заговора и тем самым становится причиной рождения чудовища».

Юрий Колокольников, исполнитель роли Максима Каммерера:

«Максим Каммерер — проводник. Он идёт между эпохами, между разными уровнями сознания, между человеком и тем, что лежит за пределами личности. Его миссия кажется глобальной — спасти человечество, но на самом деле это конечно же путь к самому себе. «Полдень» для меня не просто про будущее. Это как зеркало: оно показывает не будущее, а наше настоящее, где технологии опережают нравственность, а человек под слоями страха, лозунгов и идеологий пытается услышать свой собственный голос и ответить на главный вопрос: «А кто ты же ты сам?»

Фото © KION