Полина и Ангелина Аскери открывают пространство ASKERI CLUB на Патриарших прудах

ASKERI CLUB — это объединение проектов Полины и Ангелины - ведущей московской галереи современного искусства ASKERI GALLERY (2016) и дизайн-бюро мирового уровня ANGELINA ASKERI INTERIORS (2008), олицетворяющее неделимую связь изобразительного искусства и дизайна, fashion и beauty, мира искусства и бизнес-сообщества.

Креативная индустрия – подвижный и сложный конструкт, чья механика всецело завязана на человеческом факторе. Именно поэтому миссию по созданию пространства, формирующего новые тренды в искусстве и бизнесе, взяли на себя сёстры Аскери.

Развиваясь каждая в своем направлении, реализуя успешные проекты в России и за рубежом, популяризатор современного искусства и ведущий мировой дизайнер объединяются, чтобы создать ASKERI CLUB — галерею современного искусства, дизайн-бюро, лекционную площадку и дискуссионный клуб в едином пространстве, сформированном в понимании важности непрерывного взаимодействия между искусством и дизайном, творчеством и бизнесом, арт-средой и любителями искусства. В новом пространстве можно будет посетить выставку современного искусства или авторскую экскурсию по экспозиции, записаться на лекцию об искусстве, а при желании - приобрести полюбившееся произведение и реализовать дизайн интерьера с его участием.

Одно из ключевых задач ASKERI CLUB является объединение талантливых людей, повышение интереса к культуре, классическому и современному искусству, развитие насмотренности и вкуса. На площадке планируется проведение лекций и выступлений ведущих специалистов от креативных сфер и бизнеса.

ASKERI CLUB расположился в самом сердце старой Москвы – на Спиридоновке, неподалеку от Патриарших прудов. Пространство площадью более 700 кв.м. находится в одном из примечательных исторических зданий - доходном доме П.А. Скопника (1906 г.) в стиле позднего модерна. Роскошные интерьеры с изящными эркерами и высокими потолками, украшенными лепниной, стали идеальным окружением для современного искусства, вдохнув в него новые смыслы и добавив глубины в диалог между арт-мирами прошлого и настоящего.

Осенний сезон в ASKERI CLUB начнется с открытия выставок сразу двух всемирно известных авторов. Вы сможете увидеть работы российско-британского художника Юрия Купера, чьи работы в России эксклюзивно представляет ASKERI GALLERY. Еще одним подарком для первых посетителей нового арт-пространства станет выставка новой серии работ Хуана Мигеля Паласиоса, а также приезд самого испанского художника в Россию.

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