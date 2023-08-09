Полнометражный игровой фильм «Сила добра» выйдет в прокат в День знаний

1 сентября в День знаний в кинотеатральный прокат выходит полнометражный игровой фильм «Сила добра».

Кинокартина состоит из пяти историй по рассказам классиков литературы, где герои проходят через разные препятствия и трудности, раскрывающие темы добра, милосердия и ответственности. 3 рассказа входят в школьную программу: «Юшка» А. Платонова, «Честное слово» Л.Пантелеева, «Горячий камень» А. Гайдара. А рассказы «Сила детства» и «Бедные люди» Л.Толстого — переложения поэм В. Гюго.

Новеллы фильма получили более 50 наград, включая 6 гран-при. Приняли участие в более 200 кинофестивалях в более 40 странах. Киноленты отмечены призами в России, США, Канаде, Италии, Турции, Индии, Болгарии, Филиппинах, Армении, Великобритании, Гане. Новелла «Сила детства» участвовала в конкурсе престижного кинофестиваля FILMETS в Барселоне с квалификацией Британской академии кино и телевидения.

Проект «Сила добра» придумала продюсер Галина Фесенко и нашла все рассказы для экранизаций. Производством картины занималась кинокомпания «Катарсис». Катарсис — это духовное очищение человека (зрителя) вследствие сострадания, сопереживания герою. Истории фильма «Сила добра» способны вызывать катарсис и побудить к позитивным действиям.

– Литература и кино способствуют воспитанию будущего поколения, для нас очень важно работать над правильными фильмами. Я хотела бы, чтобы как можно больше детей и взрослых посмотрели наш фильм по рассказам русских классиков, где раскрыты фундаментальные нравственные ценности, — говорит режиссёр фильма Лолита Наранович.

Статистика говорит о том, что подростки и молодёжь зачастую копируют поведение героев фильмов, поэтому очень важно показывать положительные примеры. 75% опрошенных школьников решили сделать доброе дело после закрытых тестовых показов «Силы добра».

Литература стала источником вдохновения для команды фильма. Подобных альманахов экранизаций в России на данный момент нет. Уникальность проекта и удачный подбор рассказов отмечают многие опрошенные учителя литературы из разных регионов России (опрошено более 150 человек). По данным исследования, большинство учителей готовы вести целые классы на просмотр фильма «Сила добра» в кинотеатры.

Даже если ближайший к учебному заведению кинотеатр не возьмёт фильм в прокат, учителя и преподаватели могут позвонить в кинотеатр, сообщив, что желают привести на «Силу добра» группу, тогда фильм обязательно покажут. Также можно договориться об удобном времени

посещения заранее.

«Сила добра» поможет привить любовь к русской литературе и повысить к ней интерес. 85% школьников захотели прочитать/перечитать один и более рассказов после просмотра.

В съёмках фильма приняли участие известные актёры: Андрей Носков («Кто в доме хозяин», «Морозова» и др.), Артем Крылов («Вольная грамота», «Сплит», «До рассвета» и др.), Дмитрий Мурашев («28 панфиловцев», «Серебрянные коньки», «Лучшие в аду» и др.) и Роман Грибков («Ржев», «Мельник» и др.). Андрей Носков говорит: «Фильм “Сила добра” очень важен и актуален. В суете современного мира очень сложно оставаться внимательным и неравнодушным, но когда мы находим в себе сопричастность и рождается добро, которое творит чудо. В этом сила смысла фильма».

Кинокартина будет интересна не только школьникам, их родителям, учителям и людям, любящим экранизации и исторические фильмы, но и широкому кругу зрителей. Сильные и понятные всем истории точно не оставят зрителей равнодушными.

Интересные факты о фильме:

Фильм «Сила добра» тестировался на трудных подростках. После просмотра большинство подростков захотели сделать доброе дело и прочитать рассказы, взятые за основу экранизаций.

Часть съёмок новеллы «Бедные люди» проходила в музее «Домик няни А.С. Пушкина» в Кобрино Ленинградской области.

Новелла «Честное слово» снята всего за один съёмочный день, в который погода менялась от яркого солнечного утра до сильного вечернего ливня.

В новелле «Горячий камень» слова о революции заменены на слова о Великой Отечественной войне, чтобы усилить нравственные смыслы.

Часть средств на производство фильма была привлечена с помощью краудфандинга (народное финансирование). Проект финансово поддержало более 800 человек.

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