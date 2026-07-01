Полуфиналисты конкурса «Быть, а не казаться» делятся практиками патриотического воспитания во Владивосток

Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) завершился третий полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». В нём участвовали 200 представителей из всех регионов Дальневосточного федерального округа – педагоги и студенты, руководители патриотических проектов, представители общественных организаций, активисты, а также участники СВО.

«Для нас каждый участник конкурса – настоящий герой. И дело вовсе не в официальных званиях: сегодня героизм проявляется в осознанном выборе – не оставаться в стороне, а действовать, брать ответственность и вести за собой. Особенно значима в этом контексте номинация «СВОй наставник». Для участников и ветеранов специальной военной операции конкурс даёт возможность стать опорой и ориентиром для молодого поколения. Через личный пример, через честный разговор о долге, мужестве и верности своим принципам они показывают молодёжи, что значит по-настоящему «быть», а не казаться», – подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

В рамках полуфинала состоялась пленарная дискуссия «Герои нашего времени». В ней приняли участие главный советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кавалер двух орденов Мужества Александр Урюпин, уполномоченный губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО, кавалер двух орденов Мужества Алексей Ефимов проректор по внешним связям Московского государственного психолого-педагогического университета, член экспертного совета Роспатриотцентра Росмолодежи Хож-Ахмед Халадов, мать погибшего бойца СВО Геннадия Старунова – Елена Старунова.

«Мы обязаны переориентировать детей и молодежь на новый пантеон героев – не суперменов из блокбастеров, а реальных парней, их же отцов, которые защищают нашу страну. Участники СВО, становясь наставниками, транслируют этот образ молодому поколению, воспитывая молодежь своим примером»,– отметил главный советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кавалер двух орденов Мужества, участник I потока программы «Время героев» Александр Урюпин.

Многие участники конкурса уже сегодня выступают наставниками для молодёжи. Так, Дмитрий Минязев, главный специалист отдела патриотического воспитания агентства по делам молодёжи Сахалинской области, разработал программу военно-полевых сборов для детей 8-17 лет – в первую очередь для детей участников СВО. Занятия проходят на том же полигоне, где тренировались их отцы. В программу входят военно-прикладные виды спорта, тактическая медицина, эвакуация раненых, работа с БПЛА. Её цель – дать ребятам практический опыт, научить командной работе и помочь справиться со сложными эмоциями.

Алексей Тюнис, вернувшись после серьёзного ранения в родной Хабаровск, нашёл призвание в преподавании адаптивной физкультуры. По его словам, работа с детьми помогла ему самому, а конкурс позволил обрести единомышленников.

Виталий Чинюк из Амурской области более 20 лет служил в спасательных воинских формированиях МЧС России. Теперь он работает с детьми в центре «ВОИН» и уделяет особое внимание теме ответственного отношения к современным технологиям – в частности, к использованию БПЛА.

Интерес к теме патриотического воспитания проявляют и начинающие наставники. Андрей Зимин, руководитель социальных проектов Спортивно-социально-патриотического союза Приморского края, активно развивает патриотическую работу с момента ухода на СВО своего старшего брата. Среди его инициатив – автопробег «Путь к Победе».

«Мы провели автопробег «Путь к Победе» – проехали через всю Россию и доставили в Донецк 20 тонн гуманитарной помощи и 4 автомобиля. В пути было немало трогательных моментов, но сильнее всего запомнился маленький мальчик, который сам собрал рюкзачок для бойца. Именно такие истории лучше любых слов объясняют, почему для меня наставничество – это про вдохновение и личный пример», – поделился Андрей Зимин.

В этом году Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» собрал рекордные 80 тысяч заявок. За каждой из них – своя история, искренне желание вести за собой и вместе строить будущее России.