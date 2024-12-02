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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Полярный» вернется на ТНТ

editor
By editor
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полярный
Фото © пресс-служба ТНТ

На ТНТ стартует четвертый сезон многосерийной комедии «Полярный» производства кинокомпании 1-2-3 Production. В свежих эпизодах главный герой проекта, бывший бандит по прозвищу Витя-Мясник (Михаил Пореченков), объявит войну китайской мафии.

После бурных событий третьего сезона Витя-мясник отказался от управленческой карьеры (в какой-то момент ему пришлось занять кресло мэра Полярного) и вроде бы зажил размеренной семейной жизнью. Однако, покой ему только снится. Раиса Борисовна (Мария Кравченко), ставшая градоначальницей, пролоббировала открытие в Полярном совместного русско-китайского автомобильного завода. В некоторых из восточных инвесторов Витя узнает старых знакомых из криминального мира. Мужчина понимает, что азиатская мафия планирует промышлять темными делишками на русском Крайнем Севере, а значит, ее надо остановить. В нелегкой борьбе с хитрыми противниками Вите помогут старые друзья и новая напарница – агент китайских спецслужб Ли (Фэйя Цзоу). Ситуация усложняется еще и тем, что на личном фронте у центрального персонажа неспокойно – брак Вити и Полины (Катерина Шпица) ждут серьезные испытания.

«Это по-прежнему тот же уютный, смешной, интересный сериал. Думаю, что четвертый сезон людям понравится. Что же касается моего героя, то Болтяев готовится стать отцом. Как человек серьёзный, он подходит к этому вопросу чрезвычайно обстоятельно, и иной раз это оборачивается комичными ситуациями», – говорит актёр Иван Охлобыстин.

«Моя героиня по замыслу изначально была засланным казачком из мира чиновников. Она прибыла на север из Москвы наводить в регионе свои порядки и была правой рукой героя Миши Пореченкова. А вот теперь стала мэром. В обычной жизни я бы вряд ли решилась на такой эксперимент — не очень-то представляю себя чиновницей. Но если есть возможность сыграть мэра в кино — это круто!», — делится впечатлениями актриса Мария Кравченко.

К своим ролям в четвертом сезоне вернулся основной каст «Полярного»: Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Иван Охлобыстин, Мария Кравченко, Ян Цапник, Елена Воробей, Светлана Листова, Карина Зверева, Жаргал Бадмацыренов и Филипп Дьячков.

Шоураннер проекта – Дмитрий Малина. Режиссер четвертого сезона – Радик Рахимов («АльфаРомео»).

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