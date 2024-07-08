«Помада»: ТО-МÁ представила летний диско-блокбастер про чувства и видеоклип

За окном жаркое лето, а вы вынуждены трудиться в офисе? Тогда мы идем к вам! Летний диско-блокбастер «Помада» поднимет вихрь эмоций на вашем рабочем месте и заставит танцевать всех коллег. Это не Мадонна, это не Дуа Липа, это ТО-МÁ в абсолютно новом звучании, достойном мирового хита.

«А я в помаду одеваюсь

И на красный бегу,

Не чувствуя холода.

Я в витринах отражаюсь,

Без тебя не могу —

Одета, но голая…»

Кроме того, песня получила продолжение в виде мощного видеоряда, в центре которого — сама ТО-МÁ, которая врывается в офис и устраивает горячие танцы прямо на рабочих столах. Среди телефонных звонков, шума вентиляторов и разбросанных бумаг она заводит изнывающих от жары коллег и показывает им, что летом не только можно, но и нужно отдыхать, дружно отправляя народ в заслуженный отпуск:

«Когда летние жаркие дни приходится проводить в офисе, мысли о том, что за окном светит солнце, заставляют нас думать о чем угодно, но не о работе. В клипе «Помада» мы хотели обыграть классический киношный троп с преображением офисного планктона. Наша героиня, врываясь в скучные офисные будни, приносит вместе с собой порыв ветра, активируя у местных клерков игривое настроение», — рассказали создатели клипа.