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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир музыки«Помада»: ТО-МÁ представила летний диско-блокбастер про чувства и видеоклип

«Помада»: ТО-МÁ представила летний диско-блокбастер про чувства и видеоклип

editor
By editor
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то-ма

За окном жаркое лето, а вы вынуждены трудиться в офисе? Тогда мы идем к вам! Летний диско-блокбастер «Помада» поднимет вихрь эмоций на вашем рабочем месте и заставит танцевать всех коллег. Это не Мадонна, это не Дуа Липа, это ТО-МÁ в абсолютно новом звучании, достойном мирового хита.

«А я в помаду одеваюсь
И на красный бегу,
Не чувствуя холода.
Я в витринах отражаюсь,
Без тебя не могу —
Одета, но голая…»

Кроме того, песня получила продолжение в виде мощного видеоряда, в центре которого — сама ТО-МÁ, которая врывается в офис и устраивает горячие танцы прямо на рабочих столах. Среди телефонных звонков, шума вентиляторов и разбросанных бумаг она заводит изнывающих от жары коллег и показывает им, что летом не только можно, но и нужно отдыхать, дружно отправляя народ в заслуженный отпуск:

«Когда летние жаркие дни приходится проводить в офисе, мысли о том, что за окном светит солнце, заставляют нас думать о чем угодно, но не о работе. В клипе «Помада» мы хотели обыграть классический киношный троп с преображением офисного планктона. Наша героиня, врываясь в скучные офисные будни, приносит вместе с собой порыв ветра, активируя у местных клерков игривое настроение», — рассказали создатели клипа.

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