Поп по-прежнему король, но блюз дышит в спину

Сервис «КИОН Музыка» опубликовал статистику прослушиваний за первые шесть месяцев года. Данные показывают не только расстановку сил в жанровой иерархии, но и любопытные сдвиги в потребительских привычках аудитории.

Главный тренд полугодия — стремительный взлёт блюза. Если в 2025 году это направление оставалось нишевым, то за последние 12 месяцев (в сравнении с первой и второй половинами прошлого года) интерес к нему увеличился ровно вдвое. Это самый высокий темп прироста среди всех категорий. При этом абсолютным лидером жанрового рейтинга остаётся поп-музыка — она по-прежнему собирает наибольшую долю прослушиваний. За ней следуют рэп, танцевальная музыка, электроника и рок. Таким образом, мы видим классическую картину: мейнстрим устойчив, но фланги активно набирают обороты.

Топ исполнителей возглавили три имени: Баста, Jakone и ARTIK & ASTI. Их треки стабильно входят в плейлисты пользователей, подтверждая многолетнюю популярность и умение удерживать внимание самой разной аудитории.

Среди синглов безоговорочным лидером стал трек «Худи» — коллаборация Джигана, ARTIK & ASTI и NILETTO. Релиз, вышедший ещё в конце прошлого года, продолжает собирать миллионы стримов и удерживает первое место по числу воспроизведений. Это показательный пример того, как удачное объединение звёзд разного калибра и стилей превращается в долгоиграющий хит.

Отдельного внимания заслуживает географический срез. Самый высокий показатель прослушиваний на одного пользователя зафиксирован в Камчатском крае. Регион, удалённый от столиц, демонстрирует исключительную музыкальную активность — возможно, это связано с климатическими условиями или просто высоким проникновением стриминговых сервисов в повседневную жизнь дальневосточников.

Рост популярности блюза — не случайность. Аудитория устала от бессмыслыенных треков и всё чаще ищет в музыке глубину, эмоциональную искренность и живые инструменты, противопоставляя их гиперпроизводству поп- рэп и ии-треков. В то же время «Худи» доказывает, что качественный поп-рэп-микс остаётся универсальным ключом к сердцам слушателей. А Камчатка напоминает: стриминг стирает расстояние, и вкусы могут быть активными даже на краю карты России.

Сервис продолжит мониторить динамику, и уже к концу года мы увидим, закрепится ли блюзовый бум или окажется сезонным всплеском. Пока же блюзмены могут праздновать — их жанр переживает ренессанс у слшателей и вновь уверенно шагнул в мейнстрим.