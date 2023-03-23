Популярнейшая в 80-е годы группа «Зодчие» выступит в Ритм Блюз Кафе

«Зодчие» выступят в Ритм Блюз Кафе 6 апреля.

Популярнейшая в 80-е годы, самая веселая группа СССР, а теперь и России, объединившая таких талантов, как Юрий Давыдов, Валерий Сюткин, Юрий Лоза, Александр Шевченко, Александр Белоносов и др., продолжает удивлять и восхищать. После 26-летнего(!) перерыва группа воссоединилась в составеЮрий Давыдов (бас-гитара, вокал), Александр Белоносов (клавиши, вокал), Андрей Артюхов (гитара, вокал), Юрий Павлюков (ударные).

– Альбом «Злобные старикашки» ясно показал всем, что мы собрались спустя годы не как памятники сами себе, - говорит лидер «Зодчих» Юрий Давыдов. - Мы вышли с боевым новым материалом, который сохранил при этом главную фишку старых «Зодчих» – позитив, самоиронию и в то же время определенный перчик в песнях.

После релиза «Старикашек» «Зодчие» прочно обосновались в медиа пространстве, выпуская хит за хитом и собирая сотни тысяч прослушиваний в социальных сетях. «Любовь с первого секса», «Мужчины с пробегом», «Песня без мата», «Бросаем пить», «Красивая дама», далеко не полный список синглов которые группа успела выпустить за это время. Результатом масштабной работы всех участников коллектива стал выход второго альбома «Бросаем пить...?!» на лейбле UMG в юбилее Юрия Давыдова в Градский Холл.

Сегодня «Зодчие», как и всегда, остаются центром тусовки и опережают время - 6 апреля в «Ритм блюз кафе» в Москве все желающие услышат как новые песни плюс недавние «В 10-Б не слушали «Любэ», «Секс-Драйв», «Маасковский Фаакстрот», так и классические «Землекоп», «Дайте народу пиво!», «Наливай!» и др.

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