Популярный блогер и танцовщица Полина Дубкова представила свой первый трек «Luna»

Для сцены Полина Дубкова выбрала краткое и лаконичное имя POLI. В своем дебютном трек «Luna» POLI рассказывает историю двух влюблённых, которые боятся сказать друг другу о своих чувствах. И обращают взор к Луне и звёздам, чтобы намекнуть друг другу.

«Луна сегодня красивая, не правда ли?». Эту фразу люди используют, когда хотят признаться друг другу в любви, но стесняются сказать напрямую.

Такая традиция зародилась в Японии, и стала популярной по всему миру. Вдохновившись этой прекрасной традицией, Полина написала песню.

Каждому, кто хоть раз влюблялся, знакомо чувство волнения на свидании. Будет здорово, если эта «кодовая фраза» из песни поможет людям избежать неловкости и обрести любовь.

Полина Дубкова один из самых популярных блогеров, за жизнью которой в соцсетях следит более 12 миллионов человек. Первую большую популярность она получила благодаря танцам. Ее танцевальные видео репостили такие звезды, как Lil Wayne, Nicki Minaj, J Balvin и др.

Романтичный, позитивный и танцевальный трек POLI – «Luna» уже доступен на всех музыкальных площадках.

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