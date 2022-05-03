Портал «Культура.РФ» запустил путеводитель по народным промыслам

Портал «Культура.РФ» представляет масштабный спецпроект о народных промыслах России и серию подкастов о них. Официальным партнером проекта стал аудиосервис Звук, на котором с 29 апреля до конца мая можно будет эксклюзивно прослушать восемь эпизодов путеводителя.

Народные промыслы — особые художественные традиции, которые складывались столетиями. В их основе лежат быт и уклад жизни определенного народа и периода, а также искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов. Углубиться в историю и узнать чем каждый из них интересен пользователи смогут в подкасте «Народные промыслы России». Чем народный промысел отличается от декоративно-прикладного искусства? Когда и при каких обстоятельствах зародилось гончарное мастерство? Чем славятся уральские каменные месторождения? Откуда появилось такое название росписи, как «гжель»? Обо всех этих особенностях истории культурного наследия России можно узнать в спецпроекте «Культура.РФ», доступном в аудиосервисе Звук.

«Народные промыслы – неотъемлемая часть нашего культурного кода: особые художественные традиции столетиями развивались в разных частях страны. Многие из промыслов стали символами регионов: в них отразилась философия жителей, уклад их жизни и коллективное понимание красоты. Нам захотелось узнать об этом больше и рассказать читателям. Поэтому один из главных проектов года на портале «Культура.РФ» — подробный путеводитель по народным промыслам России», – рассказывает главный редактор портала «Культура.РФ» Олеся Максимова.

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