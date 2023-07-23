Портрет любви. Международный культурный проект, объединяющий древние цивилизации

Столица солнечной Армении славный город Ереван стал историческим местом невербального диалога цивилизаций с помощью музыки, живописи и кино. Известный болливудский продюсер и композитор Jaan Nissar Lone написал песню «Портрет любви».

На фото слева направо: Сергей Дворянов и Жан Ниссар

Довольно амбициозное название. И когда наш герой продюсер впервые посетил Армению, он настолько сильно влюбился в эту радостную страну, что принял твердое решение: «Я хочу снять музыкальный клип на свою песню только здесь, только в этом потрясающем городе - Ереване».

Как известно, желание правит миром. Президент Международного дипломатического клуба «Amicability» Сергей Дворянов предложил Жану Ниссару для сьемок музыкального видео использовать галерею Роберта Акопяна - идеальное место для творческого эксперимента. И этот эксперимент превратился в чудо.

Главной героиней романтического произведения стала Super model of Russia Дарья Старцева. Музыкальный клип оказался настолько ярким и экспрессивным, насыщенным восточными колоритными эмоциями, что весь творческий коллектив принял единогласное решение - мы должны устроить премьеру песни «Портрет Любви» в ОАЭ в Дубае - в городе, который сегодня по праву называют торговой и культурной столицей мира.

На фото: Шейх Салем Хумаид Саиф Хумаид

Кто же помог воплотить эту дерзкую мечту в реальность? Разумеется, им стал добрый и щедрый волшебник - Шейх Салем Хумаид Саиф Хумаид, известный покровитель искусств из города Шарджа. Шейх пригласил всех участников проекта в Дубай, чтобы зарядить легендарный город флюидами этой любви.

Таким образом, МДК «Amicability» создает мосты дружбы от Еревана к Мумбаи, от Москвы к Дубаю.

Скажите, что на Ваш взгляд объединяет Армению, Индию, Россию и ОАЭ? Прежде всего эти страны являются не просто странами, а древними цивилизациями. А какая главная, краеугольная ценность любой цивилизации? - разумеется любовь. И ее портрет надо писать с любовью!

Мы надеемся, что после презентации музыкального клипа в Дубае, мы снова вернемся в Ереван, в ту самую галерею Роберта Акопяна, в которой начинался этот проект. Тем более у нас есть для этого дополнительный, но весомый повод6 всю творческую команду «Portrait of Love» пригласил в гости известный российско-армянский общественный деятель Артур Хачатрян.

На фото в центре: Араик Хзмалян - заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения

В настоящий момент в Ереване проходит кампания выборов мэра города, но кто бы ни победил на выборах мэра Еревана, мы дружно пожелаем Армении, Индии, России и ОАЭ: «Пусть победит любовь!»

Все фотографии предоставил МДК «Amicability»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.