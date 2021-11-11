«Портрет времени».  Выставка произведений Александра Теслика в РАХ

17 ноября 2021 года Российская академия художеств представит выставку произведений народного художника РФ, академика Российской академии художеств Александра Ивановича Теслика. Экспозицию составили около 50 работ разных лет.

Александр Теслик. Греция православная. Монастырь преподобного Варлаама. Холст, темпера

Александр Теслик. Греция православная. Монастырь Русану. Холст, темпера

Александр Теслик. Греция православная. Холст, темпера

Александр Теслик. Зеркало. Бумага, графитный карандаш

Александр Теслик. Из серии «Северная деревня». Уголь, сангина

Александр Теслик. Из серии «Северная деревня». Уголь, сангина

Александр Теслик. Стройотрядовка. Гуашь, цветной карандаш

Александр Теслик – крупный российский график, талантливый педагог, виртуозный профессионал, владеющий многими графическими техниками. Он принадлежит к числу немногих художников, вошедших в отечественное искусство в восьмидесятых годах прошлого века и доказавших своим творчеством, что реализм не исчерпывается позитивистским жизнеподобием, а предполагает разнообразие формальных поисков и воплощений. На его творческое становление повлияло время, ценившее минималистичную ясность художественных высказываний, учителя, создатели новой эстетики мастерской станковой графики в Суриковском институте. Мастерскую «в ее стилистических особостях и образных предпочтениях» исследователи определяют ее как «школу умного сердца, школу чистого искусства», отличающуюся «фирменными частностями»: стремлением к линеарной выверенности; пространством, строящимся послойно, а не глубинно; использованием определенных графических приемов, например, однонаправленной штриховки, «аннигилирующей физиологическую объемность в пользу изощренной текстурной материальности». Вместе с лидерами поколения А.Теслик искал собственный путь в границах современного классического искусства. В его методе рисования соединяются и натурная наблюдательность, и владение мастерством пластических обобщений, прочувствованных и сформулированных предшествующим искусством. В темах его работ отражены ключевые моменты истории, жизни страны второй половины XX века.

Александр Иванович Теслик родился в 1950 году в городе Бобрик-Донской Тульской области, окончил Ярославское художественное училище, в 1980-м, с отличием — МГХИ им. В.И. Сурикова, мастерскую станковой графики у Н.А. Пономарева, Б.А. Успенского, А.Б. Якушина. Затем прошел стажировку в Творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством действительного члена АХ СССР О.Г. Верейского. Окончив обучение, работал в мастерской Уникальной графики Комбината графического искусства. С 1992 года входит в состав Студии художников имени В.В. Верещагина МВД РФ. Более 25 лет А.И. Теслик ведет педагогическую деятельность. Он преподавал в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, с 2002 года — заведующий кафедрой рисунка и руководитель мастерской станковой графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член ГЭК ведущих художественных вузов страны, академик-секретарь Отделения графики и член Президиума РАХ. А.И.Теслик является участником крупнейших выставок, проходивших в стране и за рубежом. С успехом проходили многочисленные персональные выставки мастера. Среди основных произведений серии графических работ «Металлурги Тулы», «Керченская земля», цикл работ «Отряд спецназа «Русь», выразительные портретные серии: «Молодые ученые МГУ», «Портреты министров МВД», серия портретов жителей села Сростки, села Купчегень, села Пурнема, серия «Греция православная», и другие. Художник отмечен многими наградами: дипломом и золотой медалью В.В. Верещагина «За вклад в развитие и продолжение традиции русского реализма в искусстве», премией МВД России в области литературы, культуры и искусства.

На выставке представлены рисунки из портретных серий, пейзажи, сюжетные композиции, выполненные в технике графитного карандаша, угля, сангины, произведения, исполненные в технике темперной живописи. К излюбленным темам и мотивам художник обращается на протяжении всей своей творческой жизни. Каждый ее этап – это и встречи с новыми людьми, и новый виток раздумий о мире, и новые художественные обретения. Так рождаются обширные циклы работ, воплощающие не только широкую географию поездок, запечатлевающие облик и образы сотен людей, но и творческие искания мастера. Неразгаданной тайной, притягательной, вызывающей постоянный интерес, для него остается человек, его изменчивая внешность, вселенная его внутреннего мира. Он любуется им, изучает, исследует его. Как подлинный Мастер, А.Теслик для каждого портретного образа находит особую изобразительную форму, меняет исполнительские приемы, переходя «от эстетизма недопроявленного, почти свинцового карандаша к энергийной штриховой брутальности». Он рисует юные, молодые, зрелые, искореженные старостью лица. И нередко форма предельно обострена. Но его порой почти гротесковые рисунки остаются глубоко проникновенными и человечными в своей образной сущности.

Одна из основных тем творчества художника — воплощение мужества и героизма бойцов правопорядка, сложная работа сотрудников правоохранительных органов. Как один из ведущих мастеров Студии художников имени В.В. Верещагина МВД России, он неоднократно выезжал в районы боевых действий в Чеченской республике, Северной Осетии, создав по итогам командировок циклы глубоко психологичных произведений. Работы серии не вошли в экспозицию, но широко известны зрителю по ранее прошедшим выставкам.

Выразительнейшим разделом выставки стали произведения из серии рисунков «Северная деревня» (уголь, сангина) и выполненные в технике темперной живописи работы из цикла «Греция православная». Проникновенные и содержательные, они наполнены глубоким чувством единства человека и природы, чувством единства мира.

К несомненным творческим удачам Александра Теслика специалисты относят первоклассный по исполнительскому мастерству графический лист «Зеркало» (1983), отмечая его как своеобразный «образ-символ времени-эпохи перед ее сокрушением». «Название листа обращает к поколенчески-культовому фильму Андрея Тарковского и одновременно к пафосу комсомольских ударных строек, к стройотрядовской бодрости, напоминает тебе, постаревшему, о радостях молодости, не замечавшей трудностей, без которых девальвировалась бы нынешняя успешность. В зазеркалье рисунка отразилась вечная женственность, искавшая судьбу не в офисно-планктонной столичной среде, а на стройках, «разбросанных по городам» всего Союза. Рисунок о том, «как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя!» А еще о влюбленности в девушку в косыночке со звездами художника, все забывавшего «на горестной земле, / Когда твое лицо в простой оправе / Передо мной сияло на столе» (А. Блок).

Время безжалостно сепарирует творцов, выделяя из них тех, кто символизирует свое поколение. По ранним рисункам Александра Теслика можно судить не просто об эпохе 80-х, со всеми ее несуразностями, а об эпохе в ее распознанном благородящем совершенстве».

Текст подготовлен на основе статьи народного художника РФ, профессора С.А. ГАВРИЛЯЧЕНКО

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