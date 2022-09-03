После 4-х летнего перерыва Илья Орлов снова выйдет насцену

4 сентября в Москве в клубе «Китайский Лётчик Джао Да» выступит группа «Илья Орлов»!

Группа «Илья Орлов» уже довольно давно не появлялась на публике. И вот, на радость поклонникам творчества совершенно уникального коллектива, музыканты решили прервать свой творческий отпуск. В начале осени 2022 года коллектив даст серию акустических концертов в городах России и порадует слушателей программой «Репетиция», в которую войдут все самые известные хиты петербургского коллектива (а также возможны премьеры).

Творчество Ильи Орлова, в прошлом гитариста поп-панк группы BER-LINN, берёт своё начало в далёком 2006 году. На сегодняшний день у Ильи за плечами 5 полноценных альбомов, синглы, клипы и большое количество поклонников в разных городах нашей страны. С тех пор, кроме, непосредственно, Ильи – музыканта, поэта, мультиинструменталиста, аранжировщика и просто хорошего человека в группу влились и другие прекрасные музыканты. Концерт в Москве пройдёт в составе трио — Илья Орлов (гитара, вокал, перкуссия), Вячеслав Новиков (бас-гитара, бэк-вокал) и Евгений Чувашов (труба, бэк-вокал, перкуссия).

«Илья Орлов» — это абсолютная неподкупная искренность. Это песни, навеянные размышлениями о добре, любви и настоящей дружбе. Это целая философия, которая подходит всем: от любителей легендарных питерских крыш до обитателей вечных московских пробок, от тех, кто влюблен прямо сейчас, до тех, кто только что пережил расставание, от тех, кто счастлив в моменте, до тех, кто бесконечно грустит. В этих песнях каждый из вас может узнать и себя, и те эмоции и чувства, которыми насквозь пропитано творчество удивительного музыканта.

Приходите на концерты и получите заряд эмоций, доброты и, конечно же, хорошего настроения, которого нам всем порой так не хватает.

4 сентября – Москва, клуб «Китайский Лётчик Джао Да», Лубянский пр., 25, стр. 1

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