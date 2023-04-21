Последствия лудомании – как азартные игры влияют на жизнь человека

Европейские социологи провели масштабное исследование, как азартные игры влияют на жизнь человека. Выяснилось, что с течением времени у людей, подверженных игровой зависимости, появляются финансовые проблемы, проблемы в браке и суицидальные наклонности.

Немного статистики

Европейские исследователи проводили опрос среди женщин и мужчин в возрасте от 16 до 45 лет, увлекающихся азартными играми. Результаты были следующими:

23% — имеют долги в банках и МФО;

35% — разведены;

80% — постоянные ссоры в семье из-за азартных игр;

60% — нарушали закон из-за игровой зависимости;

40% — были попытки самоубийства;

70% — регулярно посещают суицидальные мысли.

Примечательно, что почти 90% опрошенных начали играть в подростковом возрасте.

Почему появляется игровая зависимость: мнение психологов

Психологи выделяют несколько предрасполагающих факторов, создающих повышенный риск к появлению лудомании. К ним относятся:

проблемы в воспитании ребенка — гиперопека, недостаточное внимание, жестокость, чрезмерная требовательность;

негативный пример — ребенок видел, как его родители играют в азартные игры;

переоценка значимости материальных благ — человек думает, что все проблемы в его жизни связаны с отсутствием денег;

чувство неудовлетворенности — в жизни человека недостаточно ярких эмоций, поэтому он идет их компенсировать в казино.

Венгерский психоаналитик Шандор Ференци выдвинул еще одно объяснение появление лудомании, которое называется «гипотеза инфантильного всемогущества».

Ференци считает, что младенец не догадывается о своей беспомощности и думает, что он умеет управлять взрослыми. Со временем иллюзия всемогущества развеивается, но время от времени оживает. Например, у человека во время игры появляется ложное ощущение, что он может угадать выпавшие номера.

Как самостоятельно распознать лудоманию

Существуют специальные критерии, по которым можно самостоятельно распознать лудоманию и вовремя обратиться за помощью к специалистам.

Решение играть было правильным и вынужденным. У человека всегда найдется причина зайти в казино: срочно нужна крупная сумма, пообщаться с друзьями и т.д. Человеку кажется, что у него в тот момент не было выбора или что у него были реальные потребности, которые могло закрыть только казино.

Частые перепады настроения. Особенно ярко это видят и чувствуют члены семьи. Если родственники говорят, что вы в последнее время очень изменились в худшую сторону, то это веский повод задуматься.

Сменился круг общения. У зависимого человека появляется все больше друзей, которые тоже играют в казино, подпитывая заблуждение, что «все так делают». Старые знакомые, которые не играют в казино и не считают это нормой, уходят в прошлое.

Проблемы с работой. Человек с лудоманией замечает, что ему становится труднее выполнять свои рабочие обязанности, появляются ошибки, которых раньше он не допускал. Отношения с коллегами и начальством тоже ухудшается.

Сильное чувство вины и стыда. Лудоман постоянно испытывает тяжелые чувства вины, злости и жалости к себе, стыда и ненависти. И чтобы убежать от этих эмоций, человек снова возвращается в игру.

Если вы обнаружили, что у вас есть хотя бы два признака из списка выше, то это повод обратиться к врачу.

Лицензированные гемблинговые сервисы всегда сопровождаются предостережением о потенциальной опасности чрезмерного увлечения играми. Более того, они предлагают реальную помощь в случае уже наступившей зависимости. Например, все легальные белорусские онлайн казино работают с организациями, помогающими бороться с игровой зависимостью. В службе поддержки можно не только получить контакты организации, но и поставить самоограничения (суммы депозита, время на игру и т.д.).

Помните, что лудомания — это болезнь, которую можно вылечить!

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