«Посольские вечера в Царицыне»: вечер культуры Венгрии в честь 210-летия со дня рождения Ференца Листа

2 декабря 2021 года цикл «Посольские вечера в Царицыне» продолжит концерт, организованный к 210-летию со дня рождения Ференца Листа и посвященный искусству и культуре родины композитора – Венгрии.

Вечер, получивший название «Великий сын Венгрии», проводится Национальным фондом поддержки правообладателей совместно с музеем-заповедником «Царицыно». Концерт пройдет при поддержке Посольства Венгрии в России и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Российской Федерации Норберта Конкоя.

Певица Елена Безгодкова, концертмейстер Юлия Корень, пианист Виталий Стариков познакомят зрителей с произведениями прославленного венгерского композитора, гениального пианиста-виртуоза, выдающегося дирижера. Прозвучат фортепианные пьесы Листа, а также романсы на стихи М.Ю. Лермонтова, А.К. Толстого, В. Гюго и других классиков.

Лист вошел в историю музыки в том числе и своими фортепианными транскрипциями оперных и концертных симфоний и увертюр, ведь композитор считал, что фортепиано «в диапазоне своих семи октав содержит объем целого оркестра, и десяти пальцев человека достаточно для воспроизведения гармоний, осуществляемых объединением сотен музыкантов». Эту грань творчества Листа, в частности, проиллюстрирует созданная им фортепианная транскрипция увертюры из оперы Вагнера «Тангейзер».

Онлайн-трансляция вечера будет вестись на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно», а также на официальном сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» – ambassadore.ru.

Начало в 20:00.

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