«поТолкуем»: начались съемки 2 сезона образовательного онлайн-шоу со звездными спикерами

Проект запустится в октябре 2023 и будет доступен в социальной сети ВКонтакте. Интервьюером спикеров выступит телеведущий и блогер Карен Адамян. Среди спикеров нового сезона — Лаура Джугелия, Александр Цыпкин, Катя Адушкина и многие другие. Проект создаётся при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«поТолкуем» — образовательная конференция, где выдающиеся личности рассказывают истории своего успеха, показывают, какими инструментами они пользовались для достижения целей, и делятся полезной информацией.

В секции Media зрители узнают, как построить личный бренд, как развиваться в медиа и как действовать в кризисных ситуациях. А секция Tech соберет вместе ведущих российских ученых, которые нескучно расскажут о том, как работает искусственный интеллект, как создаются ракеты и какие открытия были сделаны в генетике. Секция «поТолкуем Док» даст возможность изнутри посмотреть на процесс работы лучших представителей своего дела и вдохновит на первый шаг в профессии мечты.

Героями лекционных выпусков станут самые успешные и значимые люди в своей индустрии — ученые, предприниматели, деятели искусства, музыканты и блогеры.

В онлайн-конференции примут участие журналист Лаура Джугелия, блогер и певица Катя Адушкина, писатель Александр Цыпкин, продюсер Алексей Троцюк, генеральный директор проекта «Сноб» Марина Геворкян, основатель Stress bmx Олег Александров, пекарь-технолог Надежда Джумурат, художник Эрик Мусин, музыкальный директор Department 57 и дизайнер бренда Perque Алексей Миронов, основатель тюнинг-ателье Fat Tony Дмитрий Юдицкий и другие.

В первом сезоне конференции приняли участие журналист Сергей Минаев, магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, летчик-космонавт Сергей Рязанский, паратриатлет и 5xIRONMAN Ярослав Святославский, сомнолог Роман Бузунов, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, корейский телепродюсер Ли Юнг Чжо и другие.

В формате лекций и ответов на вопросы аудитории спикеры поделятся своими секретами и лайфхаками из индустрии, а также помогут зрителям найти себя и сделать первые шаги в профессии мечты.

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