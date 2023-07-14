Профессиональная переподготовка по рентгенологии и повышение квалификации специалистов относятся к дополнительному образованию. В одних случаях - оно необязательно, в других - требование закона. В частности, подобное требование есть в отношении рентгенологов.

Виды дополнительного образования

Дополнительное образование включает три варианта:

стажировка; переподготовка; повышение квалификации.

Второй вариант, как правило, не рассматривают. Процесс обучения на сегодняшнем этапе проходит дистанционно. Электронные системы обеспечивают взаимодействие преподавателя и обучающихся лиц. Кроме того, обучение человек проходит, фактически находясь на рабочем месте или дома. Расписание формируется с максимальным комфортом.

Применяются различные способы обучения в зависимости от формата:

лекции;

практические занятия;

семинары;

вебинары;

практические занятия на муляжах.

Конечно, некоторые программы предполагают личное присутствие, например работа с муляжами или техникой, как в случае с рентгенологами.

Профессиональная подготовка

Суть в получении новой специальности на базе имеющегося образования. Так, например, терапевт может переучиться на врача-рентгенолога. Вроде бы тоже врач, но другой направленности. Программы обучения построены на основе квалификационных требований и образовательных стандартов.

Переподготовка https://cpkrus.ru/kursy-professionalnoj-perepodgotovki может оплачиваться за счет слушателя или организации, направившей на обучение. Бюджетные организации выдают направление на обучение за счет местного бюджета. Результат обучения – получение диплома о переподготовке или сертификат специалиста. Процесс обучения также сопровождается первичной аккредитацией. Общее требование ко всем программам переподготовки – срок обучения должен длиться не менее 250 часов.

Повышение квалификации

Предлагается две схемы обучения врачей:

раз в пять лет; непрерывное обучение.

Первая схема – это прохождение курсов и мероприятий каждые пять лет. Включает:

общее усовершенствование до 216 часов; тематическое усовершенствование от 16 часов.

Первый вариант обязателен, вторым он может воспользоваться по собственному желанию.

Непрерывное образование считается полностью введенным с 2021 года. Разница заключается в формировании индивидуальных программ. Задача слушателя набрать баллы за определенный период, чтобы обучение зачлось, и он считался успешно прошедшим обучение. Фактически же имеет место первая схема с добавлением получения новых навыков. Переподготовка по рентгенологии проводится в специальном центре https://cpkrus.ru/kursy-professionalnoj-perepodgotovki/medicina/smp-rentgenologiya/, запись по ссылке.

Типы обучающих программ

Они включают:

программы повышения квалификации;

образовательные мероприятия;

интерактивные образовательные модули.

Первый способ напоминает классическую схему. Получение знаний по общей схеме или по узкой специальности.

Образовательные мероприятия в виде форумов, конференций и других мероприятий. Длятся они обычно не более нескольких дней. Дистанционные модули включают обучающие программы типа лекций. Занимает несколько часов.

Специфика рентгенологии

В данном случае имеет место подготовка специалистов двух типов: рентгенологов, которые собственно проводят процедуры и производят фиксацию результатов. Врачи могут кроме проведения самой процедуры, проанализировать полученные результаты и поставить диагноз. Врач может принять пациента непосредственно для проведения консультации, к рентгенологу для снимка попадают по назначению терапевта.

Объем обучения также разница, врач получает более широкий перечень навыков, ему нужно пройти более широкий перечень предметов.

Рентгенологи часто специалисты, прошедшие обучение и имеющие практику в какой-либо области до этого.

Кстати, рентгенология имеет применение в более широких сферах, чем медицина. Как инструмент технологии неразрушающего контроля используется в промышленности, археологии и в реставрации. В частности, реставрации предметов культуры и искусства – старинных живописных полотнах, иконах, книг и т.д.

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