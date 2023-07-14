Профессиональная переподготовка по рентгенологии и повышение квалификации специалистов относятся к дополнительному образованию. В одних случаях - оно необязательно, в других - требование закона. В частности, подобное требование есть в отношении рентгенологов.
Виды дополнительного образования
Дополнительное образование включает три варианта:
- стажировка;
- переподготовка;
- повышение квалификации.
Второй вариант, как правило, не рассматривают. Процесс обучения на сегодняшнем этапе проходит дистанционно. Электронные системы обеспечивают взаимодействие преподавателя и обучающихся лиц. Кроме того, обучение человек проходит, фактически находясь на рабочем месте или дома. Расписание формируется с максимальным комфортом.
Применяются различные способы обучения в зависимости от формата:
- лекции;
- практические занятия;
- семинары;
- вебинары;
- практические занятия на муляжах.
Конечно, некоторые программы предполагают личное присутствие, например работа с муляжами или техникой, как в случае с рентгенологами.
Профессиональная подготовка
Суть в получении новой специальности на базе имеющегося образования. Так, например, терапевт может переучиться на врача-рентгенолога. Вроде бы тоже врач, но другой направленности. Программы обучения построены на основе квалификационных требований и образовательных стандартов.
Переподготовка https://cpkrus.ru/kursy-professionalnoj-perepodgotovki может оплачиваться за счет слушателя или организации, направившей на обучение. Бюджетные организации выдают направление на обучение за счет местного бюджета. Результат обучения – получение диплома о переподготовке или сертификат специалиста. Процесс обучения также сопровождается первичной аккредитацией. Общее требование ко всем программам переподготовки – срок обучения должен длиться не менее 250 часов.
Повышение квалификации
Предлагается две схемы обучения врачей:
- раз в пять лет;
- непрерывное обучение.
Первая схема – это прохождение курсов и мероприятий каждые пять лет. Включает:
- общее усовершенствование до 216 часов;
- тематическое усовершенствование от 16 часов.
Первый вариант обязателен, вторым он может воспользоваться по собственному желанию.
Непрерывное образование считается полностью введенным с 2021 года. Разница заключается в формировании индивидуальных программ. Задача слушателя набрать баллы за определенный период, чтобы обучение зачлось, и он считался успешно прошедшим обучение. Фактически же имеет место первая схема с добавлением получения новых навыков. Переподготовка по рентгенологии проводится в специальном центре https://cpkrus.ru/kursy-professionalnoj-perepodgotovki/medicina/smp-rentgenologiya/, запись по ссылке.
Типы обучающих программ
Они включают:
- программы повышения квалификации;
- образовательные мероприятия;
- интерактивные образовательные модули.
Первый способ напоминает классическую схему. Получение знаний по общей схеме или по узкой специальности.
Образовательные мероприятия в виде форумов, конференций и других мероприятий. Длятся они обычно не более нескольких дней. Дистанционные модули включают обучающие программы типа лекций. Занимает несколько часов.
Специфика рентгенологии
В данном случае имеет место подготовка специалистов двух типов: рентгенологов, которые собственно проводят процедуры и производят фиксацию результатов. Врачи могут кроме проведения самой процедуры, проанализировать полученные результаты и поставить диагноз. Врач может принять пациента непосредственно для проведения консультации, к рентгенологу для снимка попадают по назначению терапевта.
Объем обучения также разница, врач получает более широкий перечень навыков, ему нужно пройти более широкий перечень предметов.
Рентгенологи часто специалисты, прошедшие обучение и имеющие практику в какой-либо области до этого.
Кстати, рентгенология имеет применение в более широких сферах, чем медицина. Как инструмент технологии неразрушающего контроля используется в промышленности, археологии и в реставрации. В частности, реставрации предметов культуры и искусства – старинных живописных полотнах, иконах, книг и т.д.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.