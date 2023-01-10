Пояснения к Правилам публикации материалов на сайте АртМосковии с 1 января 2023 года

Коллеги, добрый вечер!



С 1 января 2023 года АртМосковия изменила правила публикации анонсов с продажей билетов.



Есть две формы — платная и бесплатная.



На бесплатной – анонс публикуется в день события с 6 до 8 утра по московскому времени. Адреса проведения события нет, афиша запрещена, дата и время не указываются. Публикуется текст с описанием события с упоминанием организаторов и названием площадки. Публикуется тематическая фотография или картинка.

Во всех бесплатных публикациях скрытая реклама будущих событий ЗАПРЕЩЕНА!



На платной - разрешена афиша, ссылка на сайт организаторов или сайт площадки, публикуется дата и время проведения мероприятия, указывается точный адрес. Разрешено до 5 тематических фотографий. Возможна вставка видео с YuoTube, Vimeo. С других платформ видео не публикуется.



Стоимость публикации 350 руб. Оплата возможна на карту главного редактора или по реквизитам компании (Основание - информационные услуги по Договору оферты*. Оператор платежей ООО ИД "Аксиос". НДС не облагается).



В случае принятия решения о платной публикации высылаем реквизиты для оплаты.



В платных публикациях запрещены ссылки на сайты продажи билетов типа Timepad, Afisha и т.д.

В числе бесплатных публикациях остались пост-релизы, обзоры, интервью, статьи, заметки, литературное, художественное и другое творчество, фото- и видеорепортажи о прошедших событиях, биографии интересных людей, истории успеха и т.д.

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Дополнительно, обращаем Ваше внимание, что бесплатными остается публикация материалов просветительского характера для корпоративного сектора и для спорта.

Анонсы конференций, форумов и т.д. по этим направлениям платные.

Подробности здесь.

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* Договор оферты будет опубликован до конца января.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.